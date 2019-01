Deputații au tras linia. Cum a fost sesiunea de toamnă din acest an

Sesiunea de toamnă a Parlamentului a fost una plină de iniţiative responsabile, dar în acelaşi timp, destul de încordată.

Este concluzia legislatorilor, care, totuşi, se arată mulţumiţi de activitatea lor. Unii deputaţi au recunoscut că, pe alocuri, le-a fost greu să ajungă la un consens pe marginea unor proiecte de lege, dar au avut numeroase reuşite în această legislatură.

Ei s-au lăudat cu modificarea legislaţiei electorale, cu îmbunătăţirea Codului Audiovizualului, dar şi cu adoptarea numeroaselor proiecte sociale ce ţin de majorarea salariilor sau a pensiilor.



"Eu cred că această sesiune a fost una reuşită. Am avut câteva proiecte de legi, ele au fost votate în lectura a doua. Evident rămâne elementul acesta de nesatisfacție legat de reforma justiţiei. Adică există o percepţie destul de critică faţă de domeniul justiţiei. Cred că e o restanță deja pentru următorul Parlament", a spus vicepreşedintele Parlamentului, Valeriu Ghilețchi.



"Slava Domnului că nu ne-am bătut, asta deja e un lucru bun. Eu aştept mai multă deschidere, Republica Moldova să se debaraseze de epitetele acestea că nu suntem un stat liber, să devenim un stat liber, democratic", a spus deputatul PDM, Vadim Pistrinciuc.



"Noi ne bucurăm că am putut restabili stabilitatea, am putut să avem o creştere economică. Cred că a fost o sesiune încordată, cu multe dezbateri, dar una extrem de importantă", a spus deputatul PDM, Sergiu Sârbu.



Totuşi, unii deputaţi au mărturisit că au şi regrete.



"Eșecuri sunt acele proiecte care le-am iniţiat şi nu au devenit legi. Sper din tot sufletul că colegii care vor veni din spate, cel puţin le vor prelua", a spus deputatul PL, Alina Zotea.



"Eu nu pot fi mulţumită de rolul meu în actualul Parlament. Acest Legislativ a făcut doar 50 la sută din ceea ce trebuia", a spus deputatul PCRM, Elena Bodnarenco.



"Regret foarte mult că nu am găsit consens să votăm modificările în Constituţie privind integrarea europeană ca să ştim încotro merge ţara pentru că am avut acest obiectiv pe care ni l-am asumat cu toţii", a spus deputatUL PDM, Valentina Stratan.



Sesiunea de toamnă a Parlamentului s-a încheiat în data de 14 decembrie.