Deputaţii au planurile ambiţioase pentru anul 2020. Ce iniţiative legislative pregătesc

Deputaţii din opoziţie spun că au pregătit mai multe iniţiative legislative. Unele dintre aceste proiecte au rămas încă din perioada în care parlamentarii din blocul "ACUM" erau la guvernare, dar nu au reuşit să le implementeze."Descentralizare, sprijinul producătorilor autohtoni, susţinerea businessului mic şi mijlociu, câteva proiecte sociale pentru agricultorii, pentru subvenţionarea agricultorilor, vom continua linia de descentralizare, astfel ca primarii să fie cât mai autonomi", a spus deputatul PPDA, Alexandru Slusari."Planificam să oferim asistenţa, să mărim asistenţa la protecţia socială, premiile la sfârşit de an au fost tăiate, noi planificam să-i oferim oamenilor premiu la sfârşit de an. Vor proiecte, pe care sperăm, colegii noştri din majoritatea parlamentară vor da dovadă de maturitate politică şi le vor vota", a spu deputatul PAS, Mihai Popșoi.Deputaţii fracţiunii Partidului "ŞOR", de asemenea, promit promovarea proiectelor sociale."Vom promova în continuare iniţiativele sociale, de sigur, vom fi activi şi în ceea ce ţine de iniţiativa noastră privind dezvoltarea colhozurilor şi susţinerea agriculturii", a spus deputatul Partidului "ŞOR", Marina Tauber.Deputaţii socialişti susţin că au pregătit mai multe proiecte din diferite domenii."Am mai multe propuneri la Codul Penal, Codul procedurii penale, Codul Contravențional, Codul Civil, Legea cu privire la tineret. Codul Audiovizualului - practic jumătate din cod urmează să fie modificat", a spus deputatul PSRM, Adrian Lebedinschi.Democraţii spun că vor propune perfecţionarea iniţiativelor demarate anterior, atunci când se aflau la guvernare."Să avem o economie care creşte mult mai mult, să avem cât mai mulţi conaţionalii noştri, care să revină acasă. Pentru această să le creăm noi condiţiile bune şi un optimism în societate, facilitarea de afaceri şi rezolvarea unor probleme a persoane.lor din mediu economic", a spus deputatul PDM , Vladimir Cebotari.Iar deputatul neafiliat Octavian Ţîcu are planuri care vizează nu doar activitatea sa în Legislativ."Fac ediţia a doua a cărţii "Istoria românilor de la Est de Prut", care sper că să apară la începutul lunii ianuarie. Sper ca deputaţii vor da curs invitaţiei de a susţine crearea comisiei de anchetă de investigare a acţiunilor de tradare de Patrie din partea lui Igor Dodon. Şi sper foarte mult să câştig în toamna alegerile prezedinţiale", a spus deputatul neafiliat Octavian Țîcu.Sesiunea parlamentară de primăvara va începe în februarie.