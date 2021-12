Deputații au ieșit în vacanță. Majoritatea parlamentarilor vor petrece sărbătorile acasă

Acasă, în Moldova, alături de familie. Aşa au decis majoritatea deputaţilor să petreacă sărbătorile de iarnă, după ce vineri au ieşit în vacanţă. Deşi nu vor să ofere detalii despre cheltuieli şi cadourile alese, parlamentarii susţin că perioada de Crăciun şi Revelion este un bun prilej de a fi alături de cei dragi. Unii spun totuşi că vor încerca să ajungă şi la munte, iar alţii vor aştepta acasă rudele stabilite peste hotare.

"- Acasă.- Nu mergeţi undeva peste hotare? - Nu merg. Vin cei de peste hotare acasă, aşa că noi o să sărbătorim în sânul familiei", a spus președintele Parlamentului, Igor Grosu.

Cât priveşte masa de sărbătoare, şeful Legislativului spune că de asta se va ocupa soţia lui.

"O să cumpărăm ceva tradiţional, ceea ce pregătim acasă, bineînţeles o să aducem de la ţară ceva, mama o să ne pună ceva. Cu asta soţia să ocupă, cât să ne spună... aceea să fac."

Cei doi vicepreşedinţi ai Parlamentului, de asemenea, spun că vor fi în Moldova la sărbători.

"Nu mergem peste hotare, nu ne obişnuim s-o facem, sărbătorile de iarnă sunt sărbători de familie, de aceea aşa vom sărbători", a spus Mihai Popșoi.

"Eu voi fi pe loc, în Republica Moldova, aşa cum fac în fiecare iarnă. Consider că nu este momentul oportun pentru o vacanţă de lux", a declarat Vlad Batrâncea.

Unii deputaţi spun că vor sta acasă şi vor primi colindătorii, iar alţii vor să viziteze locurile pitoreşti din ţara noastră.

"Numai în Moldova, sărbătoarea Naşterii Domnului se face numai şi numai acasă. Fiecare trebuie să aştepte acasă colindători. Nu mergem peste hotare, anul acesta, în primul rând, cu pandemia aceasta, trebuie să recunoaştem că este un an care toţi ar trebui să stea acasă", a spus deputatul Boris Marcoci.

"Vom sărbători acasă, cu familia, ca de obicei. Sunt sărbători de familie. Nu intenționez să plec în afara ţării", a spus Eduard Smirnov.

"Cred că acasă, cu o cupă de şampanie, cu oamenii apropiaţi, cu familia şi cu urări de bine", afirmă Constantin Starîș.

Iar alţi parlamentari vor profita de vacanţă pentru a face ce nu au reuşit în timpul anului.

"În acest an eu o să odihnesc aici sau chiar în casă, să mă citesc, am aşa de mult de lucru ca nu am timp să mă citesc. Sigur că mă gândesc la cadouri atât pentru părinţi, cât şi pentru bunică, ca să fac fiecărui un cadou individual."

Totuşi sunt aleşii care intenţionează să iasă pentru câteva zile la munte.

"Nu mi-am făcut încă planuri, dar de obicei, cu familia şi prieteni. - Dar nu voi mergeţi peste hotare undeva? - Cred că o să merg la munte, pentru două-trei zile, în România." "Nu am decis încă, chiar dacă şi peste hotare, să fie foarte aproape."

Potrivit Regulamentului Parlamentului, sesiunea de primăvară-vară începe în februarie.