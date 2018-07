Deputaţi au intrat oficial în vacanţă. Unde vor merge să se odihnească parlamentarii

Gândurile despre proiectele de legi şi şedinţe plenare vor fi lăsate deoparte pentru cel puţin o lună. Vorbim despre deputaţi, care au intrat oficial în vacanţă.

Vicepreședintele Parlamentului Valeriu Ghileţchi va pleca în Statele Unite Americii, împreună cu soţia.



"Socrii locuiesc în Statele Unite ale Americii. În vacanţa, de regulă, ofer soţiei posibilitatea să-şi vadă părinţii, să-şi vadă sora. Şi în acest an vom merge în vacanţa să ne vedem rudele şi să ne odihnim puţin", a menţionat Valeriu Ghileţchi.



Şeful liberalilor nu schimbă destinaţia nici în acest an. Mihai Ghimpu spune că se va odihni în România: "Măcar în timpul vacanţei prefer să respir aerul în ţara în care ar trebui să trăim şi pe care o avem, pe care ne-a dat-o Dumnezeu şi strămoşii noştri. De la monumentul lui Mihai Viteazul de la Iaşi până la monumentul lui Burebista, Decebal în partea cealaltă a României".



Deputatul democrat Valentina Buliga spune că va rămâne în ţară în perioada vacanţei.



"Să savurez plăcerea lucrului în grădina, cu copii, să recitesc vreo carte, nu planific să plec departe. Sper ca să găsesc locuri frumoase şi în Moldova pe care nu le-am vizitat încă. Dar mai multă vreau linişte acasă, să gătesc bucate", a precizat Valentina Buliga.



Iar democratul Anatolie Zagorodnîi planifică să viziteze mai multe oraşe europene: "Ne-am gândit să petrecem o vacanţă familiară, ca de obicei, cum mergem în fiecare an. Ne urcăm în maşina şi o să mergem. "



Parlamentul se întruneşte în două sesiuni ordinare pe an. Cea de primăvară începe în luna februarie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii iulie. Sesiunea de toamnă va începe în luna septembrie.