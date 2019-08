Deputat socialist, după ce a votat-o pe Domnica Manole judecător la CC: Am trădat aşteptările unor oameni care pentru mine contează

Deputatul PSRM Adela Răileanu a scris pe Facebook că a trădat aşteptările unor oameni, atunci când a votat-o pe Domnica Manole în funcţia de Judecător al Curţii Constituţionale. Potrivit deputatului socialist, Manole nu a meritat această funcţie.

"Astăzi, am trădat așteptările unor oameni care pentru mine contează. Probabil, mulți dintre ei și-au pierdut astăzi respectul față de mine. I-am trădat printr-un vot pentru o persoană pe care o consider printre principalii vinovați de închiderea unui post de televiziune din Republica Moldova. Decizia acestei persoane nu are precedent în țara noastră. Este o persoană din cauza căreia eu și colegii mei am pierdut încrederea în justiția națională. În opinia mea, Domnica Manole NU A MERITAT să devină membru al Curții Constituționale. Lacrimile ei de sub ușile instanțelor de judecată nu sunt în măsură să șteargă din memorie abuzurile pe care le-a comis când s-a aflat în postul de ”justițiară”. Sunt multe de spus despre ”apucăturile democratice” ale acestei persoane, inclusiv refuzul de a continua ședințele de judecată, pe motiv că în stradă lumea își manifesta dezacordul față de închiderea unei televiziuni. Când a nimerit în plasa aceleiași justiții nedrepte, Domnica Manole s-a ”reformatat” și, prin proteste și bocete, a încercat să se spele de păcate!

Am clacat astăzi și îmi asum consecințele. Am ridicat mâna doar pentru a nu face inutil votul meu din 8 și 9 iunie! Mi-am asumat, alături de colegii mei din fracțiunea PSRM, responsabilitatea de a schimba lucrurile în această țară. Ne-am asumat obligația de a fi SOLIDARI, în ceea ce facem, și să-i sprijinim pe partenerii de coaliție, chiar și atunci când unele acțiuni ale acestora contravin convingerilor noastre. Președintele RM, Igor Dodon a dat asigurări că echipa PSRM va rămîne consolidată și va oferi 35 de voturi, pentru a scoate țara din haos. Mi-am asumat dezaprobarea din partea unor colegi de breaslă pentru votul de astăzi, pentru a asigura votul alături de echipa PSRM, care a demonstrat că mai presus de toate este interesul general al societății, și nu cel particular sau de grup.

Stimați colegi din Blocul politic ”Acum”, unele decizii ți se dau extrem de dificil. Chiar îți lovesc în demnitate... Sper că a meritat votul de astăzi și mai sper că, de fiecare dată când va fi nevoie, veți demonstra și voi că puteți manifesta solidaritate, că puteți călca peste orgolii, în numele binelui pe care l-am promis poporului.

Oricum, cred cu tărie că nu este departe decizia CEDO, prin care vinovații de închiderea unui post de televiziune și aruncarea în stradă a peste 100 de oameni vor fi taxați așa cum se cuvine.", a scris Răileanu pe Facebook.