Deputat PPDA, despre Igor Dodon: Este un cadavru politic, nociv chiar şi pentru PSRM

Preşedintele ţării, Igor Dodon, nu ar avea șanse să câștige un nou mandat, dacă va participa la alegerile prezidențiale de anul viitor. Este de părere deputatul PPDA, Octavian Țîcu. Într-un interviu pentru Europa Liberă, Țîcu a declarat că Dodon este nociv chiar și pentru PSRM.

"Eu chiar mi-aș dori să-și dorească... (un nou mandat de președinte n.r.). De ce? Pentru că el este un cadavru politic. El ar intoxica orice partid politic, indiferent de opțiunea pe care o va avea. Desigur, alegătorul nostru este unul foarte specific. Dar oricum Igor Dodon este nociv chiar și pentru PSRM", a menţionat Octavian Țîcu.

Deputatul PPDA mai spune că o schimbare autentică cu PSRM ar fi dificilă: "Noi am intrat într-un joc foarte periculos în care au loc partajări de funcții, ministere, concursuri, comisii parlamentare, acum, mai recent – ambasadori la paritate cu Partidul Socialiștilor".

Ţîcu s-a referit și la nemulțumirea șefului statului, potrivit căreia unii deputați ai Blocului ACUM nu au votat pentru consilierul său Ruslan Flocea la șefia CNA. Printre acești deputați s-au numărat Ocravian Țîcu, Iurie Reniță și Lilian Carp.



"În primul rând, Igor Dodon trebuie să înțeleagă că el nu este Putin și Moldova nu-i Rusia. Dincolo de faptul că am votat împotriva acestor concursuri și acestor candidați, eu nu am semnat acordul în general. Da, acordul de înțelegere dintre Blocul ACUM și PSRM... Am fost unicul deputat care n-a semnat. În plus, au fost patru oameni care n-au votat candidatura Zinaidei Greceanîi. Dar despre asta putem să vorbim, de unde a venit această reticență, fiindcă ea nu-i legată doar de Zinaida Greceanîi; este legată în general de contextul în care s-a încropit această coaliție, după negocierile cu Kozak sau după discuțiile cu Kozak", a punctat Octavian Țîcu.