DEPUTAT PPDA: 11 mii de lei este PUŢIN pentru un deputat. Eu în business câştigam până la 25 de mii de lei

Deputatul PPDA Alexandru Slusari consideră că salariul de 11 mii de lei este mic pentru un deputat. Când acesta făcea business, el câştiga până la 25 de mii de lei. Declaraţia a fost făcută de la tribuna Parlamentului, în momentul în care a fost întrebat despre majorarea lefurilor parlamentarilor.

Salariul deputatului nu a fost unul exorbitant, cu certitudine. Deputaţii trebuie să aibă salariile decente. 11 mii pentru mine personal nu era suficient. Eu am venit din business şi nu o singură dată am repetat acest lucru. În business eu câştigam între 20 şi 25 de mii de lei. Şi dacă e să analizăm care sunt salariile la ANRE, la Consiliul Concurenţei, care nu face nici o brânză în această ţară, desigur că salariile deputaţilor merită să fie mai mari, dar acest lucru trebuie să fie corelat cu nivelul de trai al populaţiei şi această creştere bruscă nu este justificată.", a spus Slusari.

Totodată, deputatul PPDA susţine că nu ştia despre majorarea salariilor parlamentarilor şi că nu este obligat să cunoască toate amendamentele pe care le votează în plen.

"La noi în fracţiune nimeni nu a observat, noi am rămas puţin surprinşi de ceea ce a publicat domnul Alaiba, deoarece noi am primit sumele mai mici decât cele pentru luna decembrie şi chiar a fost o nedumerire pentru noi. Noi nu am ştiut care este sistemul şi am primit nişte alocaţii atât salariale, cât şi indemnizaţiile le-am primit mai mici şi nu am simţit această majorare. Am aflat din presă despre acest lucru. Probabil că atunci când au fost discuţii în Comisia Economiei Buget şi Finanţe, membrul căruia este şi dn-ul Alaiba, acest amendament care a fost, a trecut neobservat", spune Alexandru Slusari.



"Noi am votat peste 150 de amendamente în care se discutau amendamentele care nu au fost acceptate. Fizic, ca toţi deputaţii să vadă toate peste 150 de amendamente nu este posibil. Probabil că cea mai mare parte de vină juridică o poartă Comisia Economie, Finanţe şi Buget, care vine cu aceste amendamente şi trebuia să fie mai atentă. Sub acest aspect am votat şi probabil că această greşeală trebuie să fie reparată.", a mai adăugat acesta.