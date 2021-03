Deputat, consilier raional și angajați ai unei primării, vaccinați peste rând, înaintea persoanelor din prima etapă. Reacția celor vizați

Deputatul Ion Leucă susţine că în noiembrie s-a îmbolnăvit de COVID-19 și a fost internat în stare gravă în spital."Eu am fost la Centrul de Sănătate Publică din Glodeni, la medicul meu de familie, doamna Viorica Ciobanu şi dumneaei mi-a propus să mă vaccinez, dat fiind faptul că au vaccinuri disponibile. Mie mi s-a administrat vaccinul de tip Pfizer", a spus deputatul Ion Leucă,Viorica Ciobanu, care e şi şefa Centrului de Sănătate Publică din Glodeni, susţine că au fost imunizate alte persoane deoarece nu mai erau solicitanţi în rândul angajaţilor medicali."Avem şi refuzuri recunosc din cauza că lucrătorii medicali analizează, vor să vadă reacţiile post vaccinare. Cine din angajaţii medicali au dorit vaccinaţi cu Pfizer au fost vaccinaţi. 67% s-au vaccinat lucrători medicali din numărul celor planificaţi. În acea zi s-au vaccinat şi de la asistenţa socială, profesori, de la Casa Teritorială", a declarat Viorica Ciobanu.Cu Pfizer s-a vaccinat şi consilierul raional din Cahul, Sergiu Renţa."Am fost invitat de către medicii de la Cahul, medicii de la Centrul de Sănătate Publică unde mi-au spus că a mai rămas o doză şi mi s-a comunicat că medicii din Cahul, surorile medicale, se tem de a pune vaccinul, am acceptat şi nu am achitat niciun leu", a explicat Sergiu Renţa.Am sunat-o pe şefa Centrului de Sănătate Publică din Cahul, Svetlana Bruma, care ne-a spus să revenim mai târziu, apoi nu ne-a mai răspuns la telefon.Cu Pfizer s-au vaccinat şi 9 angajaţi ai primăriei Cantemir, inclusiv primarul Roman Ciubaciuc. Primăria a făcut anunțul chiar pe pagina sa de Facebook."Pe data de 23 martie am fost invitaţi de către medicii de familie. Ne-au spus că sunt vaccinuri şi în jumătate de oră dacă putem să venim că o să avem acces la vaccinare. S-au vaccinat acei care au dat acordul. DVS tot v-aţi vaccinat? Da. Din informaţia pe care o cunosc medicii sunt vaccinaţi toţi, asistenţi sociali vaccinaţi, poliţia vaccinată, în raion se vaccinează şi persoanele cu vârstă în etate", a precizat primarul oraşului Cantemir.Situația din Cantemir va fi analizată de ANSP."-Cum s-a admis ca în raionul Cantemir toţi funcţionarii publici să fie vaccinați cu Pfizer? O să lucreze comisia şi o să revenim cu detalii şi cu informații suplimentare", a menționat Alexei ceban, medic epidemiolog.Campania de imunizare din ţară a început în 2 martie cu doze AstraZeneca, donate de România. Recent, în țară a ajuns și vaccin Pfizer donat prin platforma COVAX.