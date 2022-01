Depuneri de flori la bustul lui Mihai Eminescu. Astăzi se împlinesc 172 de ani de la nașterea marelui poet

Astăzi se împlinesc 172 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu. Tradiţional, în această zi, demnitarii, politicienii, dar şi oamenii de rând au venit să depună flori la bustul lui de pe Aleea Clasicilor. Primii au fost şeful statului Maia Sandu împreună cu premierul Natalia Gavriliţa şi cu preşedintele Parlamentului, Igor Grosu.





"Eu am foarte multe poezii pe care le admir la Eminescu şi am şi alţi poeţi preferaţi. Dar astăzi va fi fără recitaluri din partea politicienilor. E important s-o citim şi s-o cunoaştem.", a spus Maia Sandu, şeful statului.



"Chiar dacă ne despart ani şi ani de la versurile lui Eminescu, regăsim momente de actualitate şi în perioada pe care o trecem noi acum.", a spus igor Grosu, preşedintele Parlamentului.



De ziua lui Eminescu, în Republica Moldova este marcată şi Ziua Naţională a Culturii. Oficialii au vorbit despre cum poate fi promovată mai mult cultura şi valorile naţionale.



"E o zi în care ne gândim la promovarea culturii şi investiţiile pe care le putem face în oamenii de cultură, în edificiile de cultură, dar şi în tot ceea ce înseamnă valori la noi în ţară.", a spus Natalia Gavrilța, premier.



"Vom depune eforturi ca statutul omului de cultură din Moldova să-şi recapete prestigiul şi să revină la locul cuvenit. Vom lucra în această direcţie.", a declarat Sergiu Prodan, ministrul Culturii.



Au venit să depună flori la bustul lui Mihai Eminescu şi mai mulţi membri ai Platformei Demnitate şi Adevăr.



"E un context şi un prilej bun, în contextul în care avem o majoritate proeuropeană, să amintim despre o nedreptate şi în toate actele normative să fie înlocuită limba moldovenească cu limba română.", a spus Dinu Plângău, preşedintele interimar al Platformei DA.



Unii politicieni mai curajoşi s-au aventurat să recite poezii.



"Vreme trece, vreme vine,

Toate-s vechi şi nouă toate;

Ce e rău şi ce e bine

Tu te-ntreabă şi socoate;

Nu spera şi nu ai teamă,

Ce e val ca valul trece;

De te-ndeamnă, de te cheamă,

Tu rămâi la toate rece! ", a recitat Maria Ciobanu, membru al Platformei DA.



La bustul marelui poet au venit şi oameni simpli, pentru a-i aduce un omagiu.



"Am venit să onorăm un poet care a fost într-adevăr o legendă a literaturii române şi un geniu! O operă semnificativă şi preferată a mea este Luceafărul!",



"Fiul meu Mark deja ştie că cel mai mare poet din spaţiul românesc, care astăzi ar fi împlinit 172 de ani, este Mihai Eminescu.

- Mark, când s-a născut Mihai Eminescu?

- În 1850!"



De la mic la mare, toţi ştiu poeziile marelui poet român.



" Somnoroase păsărele.

Pe la cuiburi se adună,

Se ascund în rămurele

- Noapte bună!"