Deprecierea hrivnei cu 25 la sută va avea consecințe directe asupra Moldovei, susțin experții economici

Deprecierea hrivnei cu 25 la sută față de dolarul american de către Banca Națională de la Kiev a dus la devalorizarea monedei ucraineane cu 20 la sută față de leul moldovenesc. Mai mult, măsura va avea consecințe directe asupra Moldovei, susțin experții economici. Drept efect pozitiv, asta ar putea duce la ieftinirea produselor alimentare din țară și, nemijlocit, la reducerea ratei inflației. Constatarea îi aparține expertului economic Veaceslav Ioniță. Potrivit lui, o hrivnă slabă înseamnă produse ucrainene mai ieftine pe piața Moldovei.

"Să nu uităm că 35% din produsele alimentare importate de Moldova provin din Ucraina. De fapt decizia autorităților din Ucraina are un impact asupra ratei inflației din Moldova, mai mare decât deciziile luate de autoritățile noastre.", susține Veaceslav Ioniță.



Totuși, expertul precizează că pe de altă parte, decizia Băncii Naționale a Ucrainei le-ar putea crea probleme suplimentare producătorilor moldoveni. Ioniţă afirmă că mărfurile ieftine din Ucraina vor crea probleme mari producătorilor noștri, care nici acum nu pot face faţă concurență acestor produse și ale căror preţuri vor fi cu încă 20% mai mici.



Iar Viorel Gîrbu consideră că leul moldovenesc este supraevaluat, lucru care afectează economia. Analistul susţine că Banca Națională a Moldovei ar trebui să deprecieze moneda națională față de dolarul american pentru că asta ar duce la încurajarea exporturilor și întărirea economiei.



"BNM dacă ar urmări creșterea economică trebuia să mențină leul moldovenesc mereu ușor subevaluat pentru a încuraja exporturile. Dacă inflația e 30 la sută, leul moldovenesc era bine să scadă la fel cu vreo 30 la sută".



De cealaltă parte, expertul economic Adrian Lupușor consideră că în actualele condiții deprecierea leului va duce la majorarea inflației.



"O eventuală depreciere artificială a leului ar spori și mai mult inflația, produsele de import vor deveni automat mult mai scumpe și la noi cam o treime din produsele de consum sunt de import."



Creșterea economică poate fi și în condiții de inflație, spune, pe de altă parte, Viorel Gîrbu.



"Ce folos că bunurile și serviciile se vând la prețuri mici dacă ești șomer și nu ai salariu. Important e să ai salariu mare și să poți acoperi cheltuielile mai mari și să nu rămâi fără locuri de muncă".



Am cerut şi opinia reprezentanţilor Băncii Naționale a Moldovei, pe care i-am întrebat dacă iau în calcul o măsură de depreciere a leului față de principalele valute de referință, însă nu am primit, deocamdată, niciun răspuns la solicitarea expediată vineri, 22 iulie.



La sfârșitul săptămânii trecute, Banca Națională a Ucrainei a majorat cursul hrivnei față de dolarul american cu 25%. Astfel, acum un dolar costă 36,56 hrivne. Potrivit autorităţilor de la Kiev, acest lucru va crește competitivitatea producătorilor ucraineni, va apropia cursurile de schimb pentru afaceri și populație și va menține stabilitatea economiei în condiţii de război.