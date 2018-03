Deplasarea cu taxiul, O PROVOCARE pentru persoanele cu nevoi speciale. Firmele de taxi din ţară NU au maşini adaptate

Persoanele care se deplasează în scaun cu rotile trebuie să suporte nu doar povara dizabilităţii, ci şi nepăsarea celor din jur. Le este greu să coboare din bloc, să traverseze strada, să urce în transportul public şi chiar în taxiuri.



Alexandru Cebotari s-a născut cu handicap locomotor. Pentru el, să ajungă într-un alt capăt de oraş este o adevărată provocare şi nu doar pentru el, ci pentru majoritatea persoanelor cu nevoi speciale:



"- Mă numesc Elena, bună ziua.

- Bună ziua.

- Mă numesc Olga, bună ziua.

- Da bună ziua. Am nevoie de un taxi de la Valea Morilor, spre centru, dar vă spun din start, sunt în scaun rulant, şi o să fie nevoie de o maşină adaptată dacă aveţi".



Astfel de automobile sunt prevăzute cu rampă de acces, fixatoare pentru roţile căruciorului şi centură de siguranţă adaptată. Solicitarea i-a băgat în ceaţă pe dispeceri:



"-Asta cum să înţeleg adaptată?

- Adică cu rampă să fie.

- Nu, nu avem aşa ceva".



"- Staţi puţin, eu nu vă înţeleg. Ce maşină vă trebuieşte.

- Adaptată cu rampă.

- Îmi cer scuze, noi nu avem aşa maşini".



Nu au auzit de maşinile adaptate nici operatorii altor două companii de taxi. În cele din urmă, dispecerii i-au spus lui Alexandru că singura opţiune pentru el sunt maşinile de tip universal.



"Dacă la mine scaunul se strânge, şi eu pot să chem o maşină universală. Deja o persoană care are scaun mai masiv, sau electric, deja au dificultate, ei nu pot orice maşină să cheme, deja să se poată deplasa prin oraş", a explicat Alexandru.



Administratorii companiilor de taxi spun că nu au astfel de maşini, deoarece îi costă costă de câteva ori mai scump: "Dacă o simplă maşină costă aproape 10 mii de euro, atunci o maşină adaptată depăşeşte 20 de mii de euro. Am încercat anterior să cumpărăm un astfel de mijloc de transport, dar am renunţat, din cauza preţului exagerat".



Deşi legea care îi obligă pe administratorii firmelor de taxi să aibă cel puţin o maşină adaptată la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi, nu prevede şi sancţiuni pentru o asemenea abatere.



"Nu avem expres indicat în codul contravenţional. Sancţiunea este aplicată pentru nerespectarea prescripţiilor, urmare a controalelor inopinate la sediile operatorilor de transport", a menţionat Veaceslav Balteanco, şef adjunct direcţia control transport rutier şi autogări din cadrul ANTA.



În Moldova sunt peste 179 de mii de persoane cu dizabilităţi, dintre care 15 mii cu handicap locomotor.