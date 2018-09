DEPENDENŢI DE SENZAŢII TARI. La Chişinău au venit doi alpinişti din Rusia care au ajuns pe cele mai înalte vârfuri ale lumii

Au ajuns pe cele mai înalte vârfuri ale lumii şi au demonstrat că nimic nu este imposibil, dacă ai suficient curaj. Acest lucru au demonstrat alpiniştii Olga Rumeanţeva şi Vladimir Kotlear, care au venit din Rusia pentru a împărtăşi experienţa lor cu amatorii de sennzaţii tari din Moldova.



Olga Rumeanţeva practică alpinism timp de 25 de ani. Femeia poate să se laude cu participarea la cele mai extreme expediţii. Ea organizează excursii în cele mai îndepărtate colţuri ale lumii, printre care Insulele Kurile, Patagonia, Noua Guinee, Antarctica şi în țările din Africa Centrală.



"Unul dintre cele mai interesante proiecte la care am participat a fost în anul 2013, când personal am ajuns pe cei mai înalţi vulcani de pe fiecare continent. Iar anul acesta am participat la o expediţie internaţională pentru femei la Polul Nord", a declarat Olga Rumeanțeva, alpinistă.



Olga spune că acum nu-şi poate imagina viaţa fără emoţii tari.



"Toţi mă întreabă de ce fac asta, mai ales că sunt femeie, nimeni nu întreabă însă de ce asta le trebuie bărbaţilor? Singurul mesaj este că visurile devin realitate. Nu mă deosebesc de alţi oameni. Cândva am lucrat într-o companie financiară", a spus Olga Rumeanțeva, alpinistă.



Şi exemplul lui Vladimir Koltear demonstează că victoria asupra propriilor slăbiciuni este posibilă. Bărbatul de două ori a cucerit cel mai înalt vârf din lume - muntele Everest, de şase ori a fost pe vârful Vinson din Antarctica şi de peste o sută de ori a urcat pe Elbrus.



"Pentru prima data am urcat pe Elbrus la 17 ani. În pofida pregătirii mele fizice bune, mi-a fost greu. Am pierdut cunoştinţa pentru puţin timp. Când am revenit, am decis să mai repet. Cel mai important rezultat pentru mine este faptul că am ajuns ulterior pe Everest", a spus Vladimir Koltear, alpisinst.



Deşi a vizitat cele mai frumoase locuri ale lumii, alpinistul rus spune că a fost impresionat de natura din Moldova.



"Chiar îmi plac mai mult pădurile, decât munţii. Îmi place foarte mult să călătoresc şi să mă plimb prin păduri. Eu deja am decis că neapărat o să mă întorc aici", a zis Koltear, alpisinst.



Cei care au venit la întâlnirea cu sportivii spun că s-au inspirat din exemplul celor doi alpinişti.



"Am venit din Tiraspol, dis-de-dimineaţă, cu primul microbuz. Am fost inspirat de istoriile acestor persoane."



"Îmi este foarte interesant să aud istoriile oamenilor care sparg stereotipurile."



"Timp de trei ani practic alpinism. Am ajuns pe mai multe vârfuri din Kazahstan, Kârgâzstan, Iran."



Periodic, din Chişinău sunt organizate cursuri de iniţiere în alpinism şi expediţii în munţi. Costul acestor servicii depinde de nivelul de pregătire şi de regiunea aleasă.