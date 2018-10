Departamentul american al Muncii: Rata şomajului în SUA a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 49 de ani

, informează agerpres.ro Potrivit datelor publicate vineri de Departamentul american al Muncii, prima economie a lumii a creat luna trecută 134.000 de noi locuri de muncă, cel mai scăzut număr înregistrat în acest an şi cu mult sub cifra de 185.000 noi de locuri de muncă preconizată de analişti. Cu toate acestea, rata şomajului s-a diminuat de la 3,9% până la 3,7%, acesta fiind cel mai redus nivel înregistrat de SUA după luna decembrie 1969.În condiţiile în care rata şomajului este la un minim istoric, salariul mediu orar a crescut cu 2,8% în luna septembrie 2018 comparativ cu aceeaşi lună a anului trecut, cu doar 0,1 puncte mai puţin decât avansul anual de 2,9% înregistrat în luna august 2018, când s-a consemnat cea mai mare creşterea a salariilor din ultimii nouă ani.Preşedintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a declarat marţi că perspectiva pentru economia americană este una "remarcabil de pozitivă", adăugând că, în opinia sa, economia americană este în pragul unei combinaţii rare între şomaj extrem de scăzut şi inflaţie ţinută sub control.În al doilea trimestru al acestui an, economia americană a înregistrat o creştere de 4,2% în ritm anual, cel mai mare avans din ultimii patru ani, graţie reducerii impozitelor şi politicii de dereglementare a administraţiei Trump. Însă în prezent companiile încep să aibă probleme din cauza lipsei de mână de lucru care să corespundă nevoilor lor, ceea ce duce la creşterea salariilor.