Deontay Wilder și Tyson Fury i-au vizitat pe pompierii din Los Angeles

Confruntarea boxerilor Deontay Wilder și Tyson Fury pentru titlul mondial în categoria grea a versiunii WBC este tot mai aproape. În cadrul unui tur de promovare a acesteia, cei doi au făcut o vizită pompierilor din Los Angeles, cărora le-au oferit bilete la gala în care se cor înfrunta în ring pe 1 ianuarie 2019.



Pompierii care au primit bilete din partea pugiliștilor au fost cei care au stins incendiile de pădure în sudul Californiei. Acestea au distrus peste 800 de hectare de pădure, iar din cauza lor a fost nevoie de a evacua peste 1000 de persoane.



Deontay Wilder a declarat că are tot respectul pentru pompierii americani.



"Am câțiva prieteni care sunt chiar pompieri, deci, eu știu ce înseamnă să fii pompier. Am tot respectul pentru reprezentanții acestei meserii. Sunt încântat să fiu aici", a spus boxerul, Deontay Wilder.



La rândul său, Tyson Fury a adus în discuție și o altă categorie de cetățeni. Una care reprezintă o problemă gravă pentru mai multe țări, cea a ”boschetarilor”. Pugilistul britanic a promis că îi va ajuta pe oamenii străzii și va dona bani pentru construcția caselor pentru aceștea.



"Este o situație de criză. Trebuie luate măsuri. Cu această problemă se confruntă atât Statele Unite ale Americii, cât și Marea Britanie. Am intenția să construiesc case pentru oamenii străzii. Da,este adevărat. Vreau să construiesc case pentru oamenii străzii", a spus boxerul, Tyson Furry.



Deontay Wilder este campion mondial în versiunea WBC de aproape 4 ani și este neînvins. Americanul are un palmares de invidiat, nu mai puțin de 40 de victorii, din care 39 prin KO, respectiv nici o partidă încheiată la egalitate și nici o înfrângere.



De partea cealaltă, Tyson Fury va depune toate eforturile pentru a reveni în circuit la cel mai înalt nivel, după ce a stat pe bară timp de doi ani în urma faptului că a fost prins dopat. În cariera sa englezul a obținut 27 de victorii, 19 dintre care prin knock-out.



Confruntarea dintre Wilder și Fury va avea loc la Los Angeles în prima zi de după Revelion.