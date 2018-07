Denuclearizarea Coreei de Nord într-un singur an este posibilă, dar improbabilă

Dan Coats, directorul Serviciilor de informaţii americane, a declarat că este posibil din punct de vedere tehnic ca procesul de denuclearizare a Coreei de Nord să fie încheiat într-un singur an, însă acest scenariu este unul improbabil, informează site-ul cotidianului The New York Times, potrivit mediafax.ro.

Prezent la Forumul de Securitate de la Aspen, Colorado, Coats a fost rugat să comenteze declaraţia lui John Bolton, consilier prezidenţial pentru Siguranţă Naţională, că denuclearizarea Coreei de Nord s-ar putea încheia într-un singur an. Coats a afirmat: "tehnic este posibil, dar probabil nu se va întâmpla".

"Este un proces mult mai complicat decât cred cei mai mulţi oameni", a adăugat Coats, completând că Mike Pompeo, secretarul american de Stat "a spus clar că este dificil, că va dura ceva timp".

Donald Trump şi liderul nord-coreean Kim Jong-Un au anunţat, cu ocazia întrevederii istorice din Singapore, angajamentul denuclearizării Peninsulei Coreea, Washingtonul semnalând intenţia oferirii unor garanţii de securitate Phenianului. Până de curând, cele două părţi se ameninţau reciproc cu distrugerea.

Înţelegerea între cei doi lideri nu includea un calendar sau un plan al procesului de denuclearizare.

Până în acest moment nu au existat semne clare de progres în ceea ce priveşte denuclearizarea Coreei de Nord după întrevederea de la Singapore din 12 iunie.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat marţi că nu există "un termen limită" pentru denuclearizarea Coreei de Nord şi nu este necesară grăbirea procesului, deşi anterior liderul de la Casa Albă susţinea că dezarmarea va începe "foarte repede".