Denis Palancica, motivat să debuteze cu dreptul în cea de a doua mare promoţie de MMA din lume

Denis Palancica este motivat să debuteze cu dreptul în cea de a doua mare promoţie de MMA din lume după UFC, Bellator. În această competiţie evoluează luptători precum: Fedor Emilianenko, Serghei Haritonov sau Rafael Carvalho.



"Am ajuns la Bellator cu ajutorul unui manager, care a văzut recordul meu. Am șase victorii și nicio înfrângere. Bellator-ul s-a interesat, a pus ochii pe mine", a spus luptătorul MMA, Denis Palancica.



Palancica își va face debutul la Bellator în partida cu ucraineanul Kiril Medvedovskii. Cei doi se vor confrunta în categoria de până la 66 de kg.

Adversarul moldoveanului a disputat deja două lupte în această promoție, însă le-a pierdut pe ambele. Denis Palancica este antrenat de fostul luptător MMA, Sergiu Barbăroșie. Acesta a analizat minuțios viitorul adversar al sportivului nostru.



"După ce am analizat adversarul am văzut unde putem noi să lucrăm, unde putem să punem accentul și să scoatem lupta la câștig", a spus antrenorul MMA, Sergiu Barbăroşie.



Promoția Bellator este sponsorizată de celebrul rapper american 50 Cent. Vocalistul investește sume impresionante de bani la fiecare gală.



"Desigur că am ascultat cântecele lui, toți l-au ascultat. Este o personalitate foarte interesantă. Chiar m-a uimit că el sponsorizeaza așa gală precum Bellator. El a oferit câștigătorului Grand Prix-ului de 77 de kg - un milion de dolari" a spus luptătorul MMA, Denis Palancica.

Gala Bellator 209 este programată pe 15 noiembrie și se va desfășura în oraşul Tel Aviv, Israel.