Denis Mukwege, printre laureaţii premiilor Nobel din 2018

, scrie agerpres.ro. Cei doi activişti au fost recompensaţi de Comitetul Nobel Norvegian, care atribuie premiul pentru pace, pentru "eforturile lor depuse pentru a stopa folosirea violenţei sexuale ca armă de război în zonele de conflicte armate".Denis Mukwege, în vârstă de 63 de ani, şi-a petrecut mare parte din viaţă ajutând victimele violenţelor sexuale din Republica Democrată Congo, tratând mii de paciente şi susţinând cauza acestora în faţa autorităţilor. El a criticat grupările armate, liderii politici din Congo şi comunitatea internaţională pentru lipsa lor de reacţie în urma violurilor în masă.Nadia Murad, în vârstă de 25 de ani, este membră a comunităţii yazidite, o minoritate religioasă din Irak, care a supravieţuit sclaviei sexuale în timpul dominaţiei exercitate asupra acestui teritoriu de gruparea extremistă Stat Islamic.Premiul pentru pace este unul dintre trofeele înfiinţate de industriaşul suedez Alfred Nobel, inventatorul dinamitei.În conformitate cu testamentul lui Alfred Nobel, premiul Nobel pentru pace este înmânat în capitala Norvegiei, Oslo.Tot în cursul zilei de luni, laureaţii Nobel pentru medicină, fizică, chimie şi economie îşi vor primi premiile în cadrul unei ceremonii care va avea loc în capitala Suediei, Stockholm.Imunologii James P. Allison (70 de ani) şi Tasuku Honjo (76 de ani) au câştigat premiul Nobel pentru fiziologie sau medicină ''pentru descoperirea terapiei împotriva cancerului prin inhibarea răspunsului imun negativ''. Stimulând abilitatea inerentă a sistemului nostru imunitar de a ataca celulele tumorale, laureaţii de anul acesta ai Nobelului pentru Medicină au pus bazele unui principiu în totalitate nou pentru terapia împotriva cancerului.Cercetătorul american Arthur Ashkin şi echipa formată din Gerard Mourou (Franţa) şi Donna Strickland (Canada) au primit premiul Nobel pentru fizică ''pentru invenţii revoluţionare în domeniul fizicii laserilor'', obiecte de dimensiuni extrem de reduse şi procese incredibil de rapide care sunt puse acum într-o nouă lumină. Donna Strickland a devenit cea de-a treia femeie din istorie laureată cu Premiul Nobel pentru Fizică, după Marie Curie şi Maria Goeppert-Mayer.Cercetătoarea americană Frances H. Arnold (de la California Institute of Technology, Pasadena) şi o echipă formată din oamenii de ştiinţă George P. Smith (University of Missouri, Columbia, SUA) şi Gregory P. Winter (MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, Marea Britanie) au fost desemnaţi câştigătorii premiului Nobel pentru chimie pe anul 2018 ''pentru o revoluţie bazată pe evoluţie''. Laureaţii au ''preluat controlul evoluţiei şi au utilizat aceleaşi principii - modificarea genetică şi selecţia - pentru dezvoltarea unor proteine ce rezolvă problemele de natură chimică ale omenirii''.Nobelul pentru Economie, instituit în anul 1968 de Banca Centrală a Suediei, spre deosebire de celelalte premii înfiinţate de Fundaţia Nobel, a fost decernat în acest an americanilor William Nordhaus (Universitatea Yale) şi Paul Romer (NYU Stern School of Business), care "au proiectat metode de rezolvare a unora dintre cele mai importante şi mai presante probleme ale timpurilor noastre: creşterea sustenabilă pe termen lung a economiei globale şi bunăstarea populaţiei lumii".Academia Suedeză a anunţat în luna mai că nu va atribui premiul Nobel pentru literatură în acest an, după ce instituţia a fost prinsă într-un uriaş scandal generat de acuzaţii de agresiune sexuală şi încălcări prezumtive ale regulamentului intern ce administrează conflictul de interese.Fiecare premiu Nobel este însoţit de un cec în valoare de 9 milioane de coroane suedeze (1 milion de dolari americani).Ceremoniile de înmânare a premiilor Nobel sunt organizate în mod tradiţional pe 10 decembrie, ziua în care este comemorată moartea industriaşului Alfred Nobel.