DEMONSTRAŢIE DE FORŢĂ! Cei mai curajoşi poliţişti de frontieră s-au luptat pentru a câştiga Bereta de Onoare

Cei mai curajoşi poliţişti de frontieră şi-au demonstrat abilităţile în etapa finală a concursului „Bereta de Onoare”. Concurenţii au avut de parcurs 6 km de traseu accidentat în satul Zagarancea, raionul Ungheni.



La ora 09:00, 30 de poliţişti de frontieră s-au aliniat la linia de start.



Participanţii au fost supuşi mai multor încercări.



"Primul obstacol este ambuscada, al doilea sârma ghimpată cu elemente de fumigene, târâş cu masca anti gaz. Ulterior parcurg la tragere", a menționat Dimitrie Ciolac, preşedintele comisiei Beretei de Onoare.



Deţinătorii beretei verzi din anii trecuţi au făcut ca această misiune să fie şi mai grea. După primul kilometru aceştia au organizat o ambuscadă.



Unii nu au rezistat şi au părăsit competiţia după prima probă:

"- Foarte greu, foarte greu.

– Mai ai forţe?

- Da pentru la anu.

– Acuma deja renunţi ?

– Deja da.

- De ce ?

– E foarte greu şi nu mai pot".



Nici proba care a urmat nu a fost mai uşoară. La această etapă, participanţii au traversat un lac.



Cea mai uşoară probă a fost tragerea la ţintă cu akm 47 şi cu pistolul. Au urmat câţiva kilometri istovitori, pe care participanţii i-au parcurs sub soarele arzător. Cu câteva sute de metri înainte de final, conform scenariului, participanţii şi-au transportat în spate colegii răniţi.

Doar 27 de poliţişti au terminat cursa, iar primii 10 au promovat în ultima etapă. Pentru a obţine mult-râvnitul trofeu, finaliştii au luptat cu deţinători ai beretei de onoare din anii precedenţi. Fiecare a avut de înfruntat câte patru adversari, care au intrat pe rând în ringul improvizat. Participanţii au trebuit să reziste timp de 4 minute.

La final, doar 9 poliţişti de frontieră au primit "bereta de onoare":

"Particip deja a doua oara. În 2018 nu am reuşit, am eşuat la trasul la ţintă. Sunt angajat de 10 ani şi pentru că sunt tânăr, visam să fiu unul dintre cei care poartă bereta verde".



"Bereta poliţiei de frontieră pentru mine este mândrie. De asta am hotărât, m-am antrenat mult. Este o cursă nu chiar uşoară. Băieţii s-au pregătit foarte bine. Sunt mîndru că fac parte din elita poliţiei de frontieră, Bereta Verde".



"Este o tradiţie deja în cadrul al Inspectoratului Generat Poliţia de Frontieră anual să organizăm competiţia Bereta de onoare este o competiţie a bărbației. Sunt cei mai buni dintre cei mai buni şi este un examen al bărbăției".



Este a şaptea ediţie a concursului organizat de Poliţia de Frontieră.