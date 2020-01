Demonstrație de forță a SUA. 52 de avioane F-35A au decolat în succesiune rapidă de la baza aeriană Hill din Utah

Statele Unite și-au arătat mușchii în plin scandal cu Iranul după uciderea generalului Soleimani. Cele 52 de avioane F-35A, considerate cele mai avansate aeronave de vânătoare din lume, au decolat în succesiune rapidă de la baza aeriană Hill din Utah.

Forțele aeriene americane au vrut astfel să demonstreze capacitatea de mobilizare promptă în această perioadă tensionată. Astfel, SUA au arătat că sunt pregătite de un eventual război.

Pe pagina de Twitter pe care a fost postat clipul video este scris și mesajul: "Suntem gata să zburăm, să luptăm și să câștigăm!".

Today we launched about 50 F-35s in rapid succession. Part of a long-planned combat power exercise with @388fw, we pushed the boundaries and tested our Airmen’s ability to deploy @thef35 en masse. We’re ready to fly, fight, and win. @usairforce @USAFReserve @USAF_ACC pic.twitter.com/QskjR6lsch