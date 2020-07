Demolare cu SCANDAL la piaţa Delfin: Vânzătorii de flori îşi apărau drepturile cum puteau

Primăria a început demolarea primelor gherete cu flori de lângă Piaţa "Delfin". Autorităţile au anunţat agenţii economici despre demontarea lor încă acum o lună. Pretura sectorului Buiucani le-a acordat șapte zile proprietarilor ca să-și scoată marfa. Vânzătorii spun însă că lucrările de demolare au început fără avertisment.



Muncitorii au început de dimineaţă să demonteze acoperișul și pereții chioşcurilor. În acel moment, în tarabe se aflau câţiva oameni.



La începutul lunii, primarul a semnat o decizie privind demolarea celor 20 de gherete cu flori, pe motiv activau ilegal. Potrivit lui Ion Ceban, autorizația lor a expirat anul trecut. Administratorii chioşcurilor au contestat în instanță hotărârea. Asta nu i-a oprit pe muncitori.



După ce echipa noastră de filmare a ajuns la fața locului, muncitorii au stopat demolările. Vicepretorul sectorului Buiucani Pavel Movilă, ajuns la fața locului, ne-a asigurat că lucrările vor continua.



Unii comercianți spun că piața este singurul lor loc de muncă, iar dacă gheretele vor fi demolate, oamenii vor rămâne fără niciun venit.



"Eu lucrez în bază de patentă. Am de întreţinut o familie mare, printre care şi doi părinţi pensionari. Risc să rămân fără salariu. Am trei credite bancare şi nu ştiu ce să fac. Nu am unde să-mi duc marfa."



După ce echipa noastră de filmare a plecat, lucrările de demolare au fost reluate.



CITEŞTE ŞI A început demolarea gheretelor cu flori de lângă piața ”Delfin” din sectorul Buiucani al Capitalei (FOTO)