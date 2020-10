Un scandal de proporţii a izbucnit în ultimele săptămâni ale campaniei electorale din SUA. Democratul Joe Biden este suspectat de corupţie, după ce laptopul fiului său, care conţinea informaţii compromiţătoare despre afacerile familiei Biden, a fost uitat într-un centru de deservire a calculatoarelor. Jurnaliştii de la "New York Post" au publicat o amplă anchetă în acest caz.Conform investigaţiei, în perioada în care Joe Biden era vicepreședintele SUA, fiul acestuia ar fi intermediat semnarea unor contracte în state precum Ucraina, Rusia și China, profitând de funcţia tatălui său. Documentele care au ajuns în posesia jurnaliştilor americani arată corespondența dintre fiul lui Biden și o companie energetică ucraineană, care i-ar fi plătit până la 83.000 de dolari pe lună, deși acesta nu avea experiență în domeniu.Ziarul "New York Post" susţine că informaţiile provin de pe hard disk-ul laptopului lui Hunter Biden și că a obținut documentele în mod legal, după ce acesta l-a abandonat la un atelier de reparaţie a calculatoarelor din statul Delaware. Computerul a fost confiscat de FBI, iar o copie cu conţinutul acestuia, făcută de proprietarul magazinului, a fost transmisă jurnaliştilor de fostul primar al orașului New York, Rudy Giuliani, avocatul personal al președintelui Donald Trump.Nici Joe Biden şi nici fiul său nu au reacționat la aceste informații, deşi, anterior, fostul vicepreședinte american a declarat că nu știa nimic despre afacerile din străinătate ale fiului său.Articolul "New York Post" a fost cenzurat de Facebook și Twitter şi ignorat de mai multe trusturi de presă afiliate democraţilor. Donald Trump a folosit deja noile informații în campania electorală."Biden este un infractor. El a fost prins, citiţi informaţiile de pe laptopul său. Joe Biden este şi a fost un infractor de foarte mult timp. Ştiţi voi, cei din presă, sunteţi infractori, pentru că nu difuzaţi acest caz."Alegerile prezidenţiale din SUA vor avea loc în data de 3 noiembrie. Conform sondajelor, după publicarea investigaţiei realizate de New York Post, Biden a început să piardă din avansul pe care îl avea în faţa lui Trump.