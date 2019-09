DEMITERILE SUNT O PRIORITATE în sesiunea de toamnă a legislativului, asta susţin mai mulţi deputaţi din blocul ACUM

Demiterile în mai multe instituţii de stat vor continua să fie pe lista priorităţilor majorităţii parlamentare şi în sesiunea de toamnă a legislativului. Cel puţin, asta susţin mai mulţi deputaţi din blocul ACUM.

În acelaşi timp, socialiştii sunt mai rezervaţi. Pe de altă parte, opoziţia parlamentară insistă pe promovarea mai multor proiecte sociale şi promite că îi va chema la raport pe mai mulţi miniştri din Guvernul Sandu.

După o vacanţă de o lună, deputaţii au revenit la muncă în Parlament. Potrivit unor deputaţi, prima şedinţă a Parlamentului din sesiunea de toamnă ar putea avea loc joi, 5 septembrie. Ordinea de zi urmează să fie aprobată de Biroul Permanent. Deputaţii majorităţii parlamentare insistă pe aşa-numită agendă a dezoligarhizării.



"Sunt încă câteva instituţii care urmează să fie eliberate, unde trebuie să fie schimbată conducere, de exemplu Consiliul Audiovizualului este una dintre ele. Trebuie să vedem ce facem cu ANRE-ul, trebuie să vedem ce facem cu alte instituţii unde schimbarea încă nu s-a produs", a declarat Dan Perciun, deputat PAS.



"- Prioritatea zero, sigur, este reforma justiţiei, modificare Legii Procuraturii, care ne va permite să alegem un procuror general. - CSP are un aviz negativ şi nu este de acord cu modificarea acestei proceduri, pentru că va fi subordonarea Preşedinţiei. - Nu ştiu dacă contează foarte mult avizul acestei instituţii", a declarat Radu Marian, deputat PAS.



La rândul lor, socialiştii insistă pe semnarea unui nou acord de colaborarea cu blocul ACUM. Asta în condiţiile în care anterior liderul PPDA, Andrei Năstase, a dat de înţeles că nu vede rostul semnării unui acord politic între PSRM şi ACUM.



"Eu cred că este chiar foarte important să semnăm acest acord. În primul rând, oamenii trebuie să vadă care este agenda noastră. Trebuie să avem aceste angajamente comune, luate de toate părţile, ca să nu existe interpretări diferite, pentru că au mai fost situaţii care au fost diferite...", a declarat Ion Ceban, deputat PSRM, vicepreşedintele Parlamentului.



Democraţii vor insista pe promovarea proiectelor, iniţiate de precedentul Guvern, condus de Pavel Filip.



"Proiectele sociale pe care noi le-am înaintat: 600 de lei care trebuie să primească oamenii de două ori pe an, 200 de lei despre care am vorbit ca să primească fiecare copil. Vom cere o dare de seamă a tuturor miniştrilor care sunt implicaţi în proiectele economice."



Potrivit Regulamentului Parlamentului, sesiunea de toamnă începe în luna septembrie și nu poate depăși sfârșitul lunii decembrie.