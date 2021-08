Demiteri cu scandal la Ministerul Agriculturii. Care ar fi motivele

Fosta directoare a ADR Sud, Maria Culeşov, susţine că a fost demisă când se afla în concediu medical."Pe 17 iunie, eu fiind în concediu de boală, am fost anunţată că de pe data de 18, este alt director. Tot în ziua aceea, trebuia să vin la minister să semnez documentele şi să-i transmit doamnei", a spus Maria Culeşov, fost director al ADR Sud.Şi fostul director al ADR Centru, Viorel Jardan, susţine că a fost concediat când era în concediu şi decizia este motivată politic."Practic a fost anulat concursul prin care am fost angajat în anul 2016. Este o mascaradă şi colegii socialişti vor să-şi numească persoana lor", e de părere Viorel Jardan, fost director al ADR Centru.În februarie, Culeşov şi Jardan au fost numiţi directori interimari ai ADR Centru şi Sud. Ulterior, au fost organizate concursuri pentru ocuparea celor două funcţii vacante, la care a participat şi Viorel Jardan. Acesta acuză conducerea ministerului Agriculturii că ar fi favorizat candidatul propus de socialişti."Practic 5 ani acumulaţi în acest domeniu, sunt suficienţi pentru a depăşi doi oameni care sunt absolut străini acestui domeniu. Contracandidaţii mei, nici pe departe nu puteau fi aproape de aşteptările, planurile şi dezvoltare regională în Republica Moldova", spune Viorel Jardan.Juriştii de la Ministerului Agriculturii susţin că cei doi foşti funcţionari au fost concediaţi legal."Am constatat că numirea lor a fost făcută fără un concurs. Iniţial, da, a avut loc un concurs, dar ei au fost numiţi pe o perioadă de un an, cineva pe o perioadă de jumătate de an. După care a fost emis un alt act administrativ de numire, dar nu a avut loc procedura de concurs. În context, noi am constatat că al doilea act de numire, s-a făcut ilegal", a declarat Vasile Dogotari, şef interimar Secţia juridică a MADRM.Maria Culeşov şi Viorel Jardan spun că se vor adresa în instanţă pentru a fi restabiliți în funcţii. Ministrul Agriculturii, Ion Perju, a negat acuzaţiile privind favorizarea candidaţilor propuşi de socialişti la concursurile pentru funcţiile de directori ai ADR Sud şi Centru. Ofiţerul de presă al PSRM, Carmena Sterpu, nu ne-a răspuns la telefon pentru o reacţie.