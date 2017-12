DEMISII ÎN PLINĂ CRIZĂ: Şeful de la Reparaţii Drumuri Bălţi renunţă la post

În plină criză a deşeurilor, conducerea Întreprinderii Reparaţie şi Construcţie Drumuri din Bălţi îşi dă demisia in corpore.

Anunţul a fost făcut de şeful instituţiei, Serghei Pcela, care a precizat că nu mai rezistă presiunilor din partea primarului fugar Renato Usatîi.



"Părerea mea e aşa. Eu, cu echipa mea cu care eu am venit, propunem lui domnul primar Usatâi, noi ne dăm toţi demisia. Adjunctul meu şi glav inginer. Consider că nu e corect de lucrat sub așa pressing, neînțelegere și cu distanță de două mii de kilometri", a comunicat directorul Direcţiei Reparaţie şi Construcţie Drumuri Bălţi, Serghei Pcela.



Pcela a recunoscut că autorităţile din Bălţi nu s-ar fi descurcat singure în problema evacuării gunoiului, deoarece municipalitatea nu are destui angajaţi şi nici tehnică specializată.



"Trebuie asta nu de socotit că asta e politică. Politică lasă să facă politicienii. Noi vorbim de situația care s-a creat. Eu nu odată am spus la conducerea care a rămas la Bălți: haideți să ne întâlnim cu firma aceasta, să ne lase containere, să ne ajute un pic. Nu! Dacă te duci la o discuție cu acela, gata, se începe vorbă aiurea de trădător și alta", a spus directorul Direcţiei Reparaţie şi Construcţie Drumuri Bălţi, Serghei Pcela.



Funcţionarul a mai spus că nu mai poate gestiona instituţia, în condiţiile în care primarul nu vine la lucru deja de un an şi jumătate.



"Toată conducerea de la Primărie am înţeles că nu are cine conduce acolo. Eu m-am străduit să vorbesc cu primarul, să îi explic lui că ceva se întâmplă nu normal aici. El nici nu vrea să ridice receptorul, dar asta nu-I normal. Eu cu primarul nici pe telefon nu pot să discut. Reieşind din această situaţie, eu nu pot să conduc", a afirmat directorul Direcţiei Reparaţie şi Construcţie Drumuri Bălţi, Serghei Pcela.



Serghei Pcela conduce Întreprinderea Reparaţie şi Construcţie Drumuri din Bălţi din vara anului 2015.