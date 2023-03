Demis sau în concediu? Directorul interimar al Spitalului din Ungheni, implicat într-un scandal bizar (FOTO)

Directorul interimar al Spitalului Raional din Ungheni, Vladimir Popovici, a fost demis de ministrul Sănătății, Ala Nemerenco. În același timp, președintele Consiliului Raional, a semnat o dispoziție prin care i s-a oferit un concediu de 61 de ani.

”Se acordă domnului Popovici Vladimir, director interimar al IMSP Spitalul Raional Ungheni, concediu de odihnă anual pentru anii 2020 - 2021, pe o durată de 23 de zile, începând cu 10.03.2023 - 01.04.2023 inclusiv.

Se acordă domnului Popovici Vladimir, director interimar al IMSP Spitalul Raional Ungheni, concediu de odihnă anual pentru anii 2021 - 2022, pe o perioadă de 38 de zile, începând cu 02.02.2023 - 15.05.2023 inclusiv”, se arată în dispoziția semnadată de președintele Consiliului Raional Ungheni, Ghenadi Mitriuc și șeful Secției Juridice și Resurse Umane, Valentina Pascaru. Documentul a fost semnat joia trecută, pe data de 9 martie, cu o zi înainte ca Vladimir Popovici să intre în concediu.

Astăzi, ministrul Sănătății, Ala Nemerenco a reacționat pe Facebook la acea dispoziție a Consiliului Raional Ungheni. Oficialul a precizat că lucrurile, de fapt, ar sta altfel. Conform legii, Ministerul Sănătății are dreptul de a rezilia contractele cu directorii, vicedirectorii și alt personal de conducere.

”Astfel, am reziliat contractul cu directorul Popovici, numit ilegal de către CR în 2022. Am oferit atribuția de interimat actualei vicedirector E.Stati până la organizarea concursului. Ce face președintele raionului? Îl trimite ilegal pe Popovici in concediu. Pentru 61 zile. Până la 15 mai”, a scris Ala Nemerenco pe contul ei de Facebook.

Ministrul Sănătății a calificat decizia președintelui Consiliului Raional drept ilegală. ”Este o depășire a atribuțiilor de către un reprezentant APL care nu mai are rol de fondator. Și trebuie să se ocupe de aceste încălcări anumite instituții”, a mai adăugat Nemerenco.

Vladimir Popovici a fost numit în funcția de director interimar al Spitalului Raional din Ungheni în 15 ianuarie 2021, în cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului Raional Ungheni. Atunci a fost demis, prin votul consilierilor, directorul de atunci Andrei Alexeev.