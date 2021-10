Demersul APOTA, recepţionat de Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale. Ce spune consilierul ministrului

Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale a recepţionat demersul reprezentanţilor Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto privind majorarea tarifului pentru călătorii. Potrivit preşedintelui APOTA, Oleg Alexa, solicitarea a fost depusă în urma consultărilor cu transportatorii.

"Am indicat în demers motivele, am indicat istoria, cum tarifele au fost modificate şi prin câte au trecut transportatorii pe parcursul anilor ca să obţinem modificările anterioare", a menţionat Oleg Alexa.



Alexa mai spune că în perioada pandemiei a scăzut semnificativ fluxul de călători, iar din această cauză, peste 1500 de şoferi au demisionat. Potrivit acestuia, şi scumpirea produselor petroliere duc, inevitabil, la creşterea tarifului per kilometru.



"Avem alte cifre care stau la baza serviciului de transport şi anume: motorina şi salariile pentru şoferi. Toate acestea arată clar că tariful nu mai poate să rămână cum este. Aşteptăm în zilele următoare să vedem ce face ministerul, eu sper că ministerul va dori să efectueze calculele proprii, iar apoi să facem comparaţie între calculele noastre şi calculele lor", a precizat preşedintele APOTA.



Contactată telefonic, Alina Merlici, consilierul ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ne-a comunicat că demersul transportatorilor a fost recepţionat şi urmează să fie examinat. Potrivit acesteia, luna curentă, Andrei Spînu urmează să aibă o întâlnire cu reprezentanţii APOTA.



Ultima dată, tariful pentru călătorii a fost majorat, cu 12 bani, în ianuarie a anului trecut, în urma protestelor transportatorilor.