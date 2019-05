Deliciul verii, pe placul moldovenilor. În ultimii ani, oamenii mănâncă tot mai multă îngheţată

foto: publika

Moldovenii mănâncă tot mai multă îngheţată. O demonstrează datele Biroului Naţional de Statistică, potrivit cărora, anul trecut au fost produse aproximativ 17,5 mii de tone de îngheţată, în creştere cu 500 de tone, faţă de 2017. În această fabrică din Ialoveni, zilnic sunt produse peste un milion de îngheţate, adică 55 de tone. În sezonul estival, întreprinderea activează nonstop, pentru a face față fluxului mare de comenzi atât din ţară, cât şi din străinătate.



"Într-adevăr, în sezonul estival este mult mai mare decât în celelalte luni. Cel puţin două treimi din tot ce producem, exportăm. Un milion de bucăţi pe zi este minimul ceea ce noi producem", a declarat Denis Bumaco, director comercial.



Din moment ce creşte consumul, fabricile nu uită să-şi surprindă clienţii şi cu noi produse.



"Am adus noi arome, mult mai sofisticate. Am încercat să le dăm un căpşune în mango, să le dăm un fistic cu ciocolată, să le dăm banană cu ciocolată, cocos", a spus Denis Bumaco, director comercial.



În timpul filmărilor am surprins un grup de copii, care au venit în vizită la fabrică pentru a vedea cap-coadă procesul de producere a îngheţatei.



"Aşa, uite aici ce frumuseţe, da?"



"Îngheţata mea preferată este cea cu corn care este făcută cu căpşune."



"Îmi place cu glazură albă, cu ciocolată şi cu fructe."



Procesul de producţie i-a interesat şi pe adulţi.



"Noi foarte des cumpărăm îngheţată o servim ca desert, ca deliciu. Este foarte plăcut, o mâncăm foarte des, ami ales în timpul călduros."



Cea mai ieftină îngheţată care poate fi cumpărată în Moldova costă trei lei.