DELICII DE POST ÎN RESTAURANTE. Ce ne propun bucătarii pentru această perioadă

Embed:

Bucatele din post nu sunt numai sănătoase, dar şi gustoase. Restaurantele şi cafenele din Capitală şi-au adaptat meniurile pentru această perioadă în care creştinii se abţin de la produse de origine animală. Carnea sau lactatele sunt înlocuite cu ingrediente vegetale.



În localuri devin populare supele de post cu spanac, salatele sau bruschetele cu măsline, ciuperci şi roşii.



"Dacă este în meniu, asta nu înseamnă că este negustos. Noi punem accent pe diferite sosuri pentru a fi mancare cât mai gustoasă. Carnea noi o înlocuim cu fasole, boboase şi humus", a spus Diana Şestovschi, managerul unui restaurant.



Administratorii restaurantelor spun că unele bucate de post sunt solicitate chiar şi după terminarea acestuia.



"Am învăţaţi preparăm din alimente sănătos, noi folosim atâtea produse interesante, precum avocado,rucola, şi de aceasta noi am decis să păstrăm acest meniu şi încontinuare", a declarat Diana Şestovschi, managerul unui restaurant.



Şi cofetarii se întrec în sugestii care mai de care, pentru a bucura papilele gustative ale clienţilor pretenţioşi.



"Am pus aici lapte de migdale, coacăză, miere şi nuci. Am obţinut un desert dietetic. Vă recomandăm şi batonaşe sau granule energizante din curmale.

, a declarat Victor Zaporojan, angajatul unei cafenele.



În post putem să ne permitem şi o ceaşcă de cappuccino cu lapte în schimbul a 40 de lei. Bineînţeles, pentru prepararea acestuia va fi folosit laptele de orez.



Postul Paştelui este cel mai lung şi cel mai aspru dintre cele patru posturi din an. Acesta durează 40 de zile şi se va încheia la 8 aprilie, când este sărbătorită Învierea Domnului.