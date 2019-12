DELICII CULINARE şi atmosferă de sărbătoare. Zeci de copii din Capitală au pregătit turte dulci după o reţetă tradiţională nemţească

Stele, inimioare, căsuţe, îngeraşi, toate cu gust de miere, scorţişoară, nuci şi ghimber. De aceste delicii culinare au avut parte, astăzi, zeci de copii în cadrul unui atelier gastronomic organizat în Capitală. Turtele dulci, nelipsite de pe masa de sărbătoare de Crăciun în Germania şi nu numai, au fost pregătite după o reţetă tradiţională nemţească.

Timp de aproape două ore, cei mici au fost în rol de cofetari şi au avut ocazia să decoreze biscuiții dând frâu creaţiei şi imaginaţiei. Evenimentul a fost organizat în incinta Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală din Capitală.



Organizatorii evenimentului au pregătit 460 de biscuiţi pentru cei prezenţi la atelier.



"Este preparată pe miere, beneficiul este că se păstrează foarte mult timp. Copilașii, adulţii care o să-l guste, care o să-l mirose o să-i simtă mult timp înainte mirosul fin al acestei turte, iar când vor ajunge acasă îşi vor dori să-l prepare, coacă de unii singuri", a menţionat Tatiana Iuriev, preşedintele A.O. Casa Germană "Hoffnung" din Republica Moldova.



Anual, evenimentul are loc în incinta Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Directorul instituţiei spune că este important ca noua generaţie să cunoască şi tradiţiile altor ţări.



"Este multă lume, în special mulţi copii, şi lucrul acesta este important pentru noi din cauza că noi muncim pentru tânăra generaţie, pentru populaţie şi ne bucurăm când sălile muzeului sunt pline. Astăzi nu este o excepţie, vedem mulţi copii, avem un program frumos", a precizat Petru Vicol, directorul Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală.



Procesul a fost unul anevoios, însă, cei mici s-au distrat pe cinste:



"Eu am o stea aici, eu vreau să o decorez toată, iar în centrul turtei să mai fac o stea de Crăciun. Am ales culorile roz, alb şi verde. Cum este procesul? Interesant şi gustos".



"Eu am două turte cu figuri diferite, am o stea şi un brăduț. Am ales pentru brad culoarea verde, iar pentru stea culoarea alb".



Şi părinţii au rămas impresionaţi de atelierul organizat:



"Eu cred că sunt importante şi binevenite astfel de ateliere, care dezvoltă la copii capacităţile creative, să se înveţe cum să decoreze, să înveţe şi despre istoria altei culturi, nu doar a noastră. Mi se pare destul de frumos şi interesant".



În cadrul evenimentului, cei prezenţi s-au putut delecta şi cu muzică bună. Printre invitaţi a fost şi ambasadoarea Germaniei în Republica Moldova.



"Văd că şi în Republica Moldova, tradiţiile germane sunt promovate. Văd aici căsuțele din turtă dulce, prăjituri asemeni celor din Germania. Mă bucur că în Republica Moldova se păstrează această tradiţie, se transmite generaţiilor noi, sper să continuaţi aşa şi mai departe", a subliniat Angela Ganninger, ambasadoarea Germaniei în Republica Moldova.



Reţeta dulciurilor "Lebkuchen" a fost inventată în secolul al 13-lea, de călugării și brutarii germani, devenind foarte curând nelipsită de la masa de sărbătoare a Crăciunului. Potrivit tradiţiei, biscuiții sunt oferiţi în dar copiilor în ajun de Crăciun, Paște, la ceremoniile nupțiale și zilele onomastice.