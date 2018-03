Delia a încins spiritele la Chişinău. A susținut un spectacol exploziv, fiind acompaniată de instrumentiști și dansatori

Embed:

Rebela zeiță a muzicii pop Delia a încins spiritele şi la Chişinău. Diva din România a susținut aseară un spectacol exploziv, la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Capitală. Ca de obicei, ea a cucerit publicul atât prin muzica ei plină de energie şi culoare, dar și prin extravaganța care o caracterizează.



Acompaniată de instrumentiști dar și dansatori talentați, artista a oferit un show de excepție, plin de strălucire.



Spectatorii au rămas de-a dreptul impresionaţi:



"Foarte mult mi-a plăcut, am rămas foarte impresionată. Vibrații pozitive, a fost wow"



"S-a simțit că a depus suflet și am primit plăcere de la ceea ce a făcut astăzi".



"Ea e deosebită, ascult cântecele ei și cum ea interpretează, cum ea lucrează însăși cu toți spectatorii ei".



"Îmi place stilul ei, este una dintre cele mai vii apariții scenice pe care le-am văzut la noi. Mi-a plăcut că a recitat versuri, a cântat la fluier și la pian".



Şi artista s-a arătat mulţumită de reacţia publicului şi de modul în care a fost primită la Chişinău.



"Publicul a fost ok. Cald, bine, flori multe, bomboane, dulciuri", a menţionat artista din România.



Concertul a fost organizat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în cadrul Festivalului "Mărțișor - 2018". Evenimentul, ajuns în acest an la cea de a 52-a ediție, se va încheia astăzi cu un show de zile mari, oferit de celebrul ansamblu de dansuri populare "Joc".