Delegaţia UE, aflată în vizită la Chişinău, a vizitat centrul de găzduire a refugiaţilor de la Moldexpo

Delegaţia UE, aflată zilele acestea în vizită oficială la Chişinău, a vizitat centrul de găzduire a refugiaţilor de la Moldexpo. Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep Borrell, a mulţumit autorităţilor şi cetăţenilor pentru implicare şi pentru ajutorul pe care îl oferă ucrainenilor fugiţi din calea războiului.

"Am vrut să vă felicităm, să apreciem şi să mulţumim autorităţilor moldoveneşti pentru tot efortul enorm pe care l-au depus pentru a acorda ajutor ucrainenilor. Peste o sută de mii de refugiaţi au fost deja primiţi în aceste centre, dintre care 20 de mii sunt copii", a spus Josep Borrell, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate.

Comisarul european pentru vecinătate și extindere, Olivér Várhelyi, a menţionat că UE va susţine în continuare Republica Moldova în eforturile sale de a ajuta refugiaţii din Ucraina.



"Am venit aici să apreciem şi să mulţumim Moldovei, să mulţumim oamenilor din Moldova pentru tot ajutorul acordat, ajutor care, poate, uneori depăşeşte capacităţile şi posibilităţile acestei ţări. Din acest motiv, am venit cu o contribuţie de 15 milioane de euro, sub formă de ajutor umanitar şi cinci milioane de euro pentru protecţia civilă", a declarat Olivér Várhelyi.

Oficialii europeni au fost însoţiţi de primarul Capitalei, Ion Ceban şi de mai mulţi funcţionari ai municipalităţii.



"Astăzi, am dispus 18 şcoli să fie amenajate. Intrăm în şcoli, ne trebuiesc spaţii", a precizat primarul Capitalei.



Vizita în Moldova a lui Josep Borrell, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate și a lui Oliver Varhelyi, comisarul european pentru Vecinătate și Extindere se încheie azi.