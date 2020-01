Delegaţia Moldovei la APCE sub semnul întrebării

Delegaţia Moldovei la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei este pusă sub semnul întrebării. Şi asta pentru că Parlamentul de la Chişinău nu este reprezentat de toate fracţiunile parlamentare, aşa cum prevăd normele europene.

Subiectul a fost inclus pe agenda Comisiei regulament, imunități şi afaceri instituționale a APCE, la solicitarea unui europarlamentar britanic.



În cadrul sesiunii care are loc în aceste zile, europarlamentarul din Marea Britanie, Jan Liddell-Greinger, a contestat legitimitatea delegației din partea Republicii Moldova. Motivul invocat este lipsa reprezentantului fracţiunii Partidului "Şor".



"Toate partidele din Parlamentul Republicii Moldova fac parte din delegaţia moldovenească. Cu toate acestea, partidul ŞOR, care are aceleaşi drepturi ca şi celelalte fracţiuni, a fost exclus din componenţa acesteia. Delegaţia Moldovei are un scaun liber, dar în ciuda tuturor solicitărilor refuză să îl ofere Partidului "Şor". De aceea, punem la îndoială scrisorile de acreditare."



Situaţia va fi examinată în curând în cadrul Comisiei de profil a Adunării Generale. Partidul "Şor" a emis un comunicat de presă în care menţionează că, fracţiunea urma să fie reprezentată de către deputatul Marina Tauber, însă majoritatea parlamentară de la Chișinău a refuzat acest lucru. În comunicat se mai menţionează că reprezentanții fracțiunii Partidului Șor au contestat de mai multe ori decizia, inclusiv în unele structuri europene, printre care Parlamentul European și Consiliul Europei.

Potrivit unui comunicat emis de Parlament, din delegaţia Republicii Moldova la APCE fac parte socialiştii Vlad Batrîncea şi Gaik Vartanean, deputatul PAS, Mihai Popșoi, deputatul PPDA, Liviu Vovc şi democratul Andrian Candu.

De asemenea, şi președintele Igor Dodon va participa la lucrările actualei sesiuni a APCE și va ține un discurs de la tribuna forului european.

Evenimentul va dura până în data de 31 ianuarie.