Defrișare ilegală de copaci la sfârșit de iarnă. Hoții din Edineț fac afacere profitabilă cu lemne

Foto: Lemne de foc // PUBLIKA.MD

Defrișare ilegală de copaci la sfârșit de iarnă. O pădure din preajma satului Brătușeni din raionul Edineț rămâne fără arbori din cauza unor oameni care fac afacere cu lemn. Aceștia profită de faptul că în aceste locuri transportul nu are acces și zona nu este protejată. Localnicii însă dau vina pe nepăsarea autorităților.



Urmele rămase ne demonstrează că arborii au fost tăiați în ultimele două zile, iar masa lemnoasă a fost scoasă din pădure cu ajutorul săniilor.



Locuitorii satului Brătușeni spun că hoții vând lemnul tăiat în localitate la un preț mai mic decât pe piață. Aceștia se arată indignați că autoritățile locale nu iau atitudine și se tem că în locul pădurii va rămâne loc gol.



"Acum lemnul se vinde cu 800 – 950 lei metrul ster, iar ei vând cu 500 de lei și au o cerere foarte mare. Au o afacere profitabilă. Dacă să privim la pădure, ei au defrișat foarte mult."



"Nimeni nu are grijă, nici măcar primarul."



"Au loc defrișări ilegale, dar autoritățile locale trebuie să aibă grijă. Din păcate, acest lucru nu are loc."



"A fost un loc foarte frumos. Noi ne odihneam acolo."



Autoritățile locale spun că nu au suficienți bani ca să angajeze paznici.



"Oamenii nu vor să păzească pădurea fără ca să fie plătiţi. Primăria sau polițistul de sector nu sunt în stare să supravegheze non-stop acel loc, pentru că este departe, iar iarna transportul nu are acces" a spus Mihail Andruh, primarul satului Brătușeni, Edineț.



Inspectorii ecologici din Edineț urmează să stabilească pagubele aduse de hoții de lemne. În acest caz, legislația prevede o amendă de până la 1500 de lei plus daunele aduse mediului.



"O să mergem împreună cu poliția la fața locului, o să vedem toate tăierile acestea care au fost, o să vedem ce tip de vegetație a fost tăiat", a declarat Mihail Andruh, primarul satului Brătușeni, Edineț.



De la începutul anului, în raionul Edineț au avut loc cinci cazuri de tăiere ilicită a pădurilor și au fost aplicate amenzi de 4500 de lei. Paguba adusă mediului a fost estimată la suma de 1750 de lei.