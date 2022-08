Declin pe piaţa imobiliară. Numărul autorizaţiilor de construcţie a scăzut cu 13 la sută

Declin pe piaţa imobiliară. Numărul autorizaţiilor de construcţie a scăzut în prima jumătate a anului cu 12,7%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Puţin peste 1 600 de astfel de acte au fost eliberate în şase luni, mai mult de jumătate - la sate, arată datele Biroului Naţional de Statistică. Experţii explică prin creşterea costurilor, cauzate, la rândul lor, de situaţia din regiune în plan economic, dar şi de mai multe cerinţe birocratice pentru aprobarea planurilor urbanistice zonale. Ministrul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, promite ca noul Cod al Urbanismului şi Construcţiilor, aflat în proces de elaborare, să facă regulă în domeniu."Dupa ce numărul autorizatiilor de constructie a crescut cu peste 35% anul trecut faţă de 2020, fiind eliberate peste 4000 de acte, in prima jumătate a acestui an se atestă o prăbuşire cu 13 procente. Iar expertii explică tendinţa prin instabilitatea din regiune şi creşterea preţurilor la materiale de construcție."Potrivit datelor oficiale ale Biroului Naţional de Statistică, materialele de construcţie s-au scumpit cu peste 30% în iunie curent, în comparaţie cu aceeaşi lună din 2021. Se întâmplă din cauza creşterii costurilor de import, provocată în special de războiul din Ucraina, afirmă comercianţii."- Multe materiale se importau din Ucraina, Rusia - din cauza asta. Ca să aducă trebuie să înconjoare.- Cum asta a influenţat vânzările la dumneavoastră?- Sigur că s-au stopat, nimeni nu vrea să construiască cu aşa preţuri. ", spuen Vadim Teslari, reprezentant al magazinului de construcţie."Vopseaua, în general, cu 50 de lei la căldare s-a scumpit, sunt produse care s-au scumpit cu 100%, asta e gips-carton care e de import. Se aduce din România. Acum un an se vindea cu 95, acum e 165. Cine are de construit, construieşte şi cu preţurile acestea. Pur şi simplu, lume e mai puţină, de atâta şi vânzări nu sunt, avem plecări în masă.", afirmă Valeriu Bîlba, reprezentantul unui magazin de construcţie.Reprezentanţii companiilor imobiliare spun că domeniul construcţiilor devine mai puţin profitabil."Inclusiv şi factori birocratici, dar mai ales creşterea preţurilor la materiale de construcţie. Mulţi dezvoltatori care îşi permiteau, de exemplu, să obţină o autorizaţie de construcţie la un hotel cu două niveluri, acum nu-şi pot permite, puterea de cumpărare a scăzut, iar la materiale - s-au ridicat.", a declarat Cristian Zosim, expert imobiliar.După o creştere continuă a preţurilor pentru apartamente, experţii prognozează o stabilizare spre sfârşitul acestui an."Puterea de cumpărare deja nu va mai rezista la creştere. Să scadă sau vor creşte - cu 70% probabilitate că se vor menţine. Pot să crească încă mai mult preţuri la materiale de construcţie."Ministrul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, promite că autorităţile vor susţine dezvoltatorii de bună credinţă."Sigur, este nevoie de schimbări, dar aceste schimbări trebuie să vină de la dezvoltatori. Eu le-am spus foarte clar, chiar din prima lună de mandat: să construiască cu respect, să nu-şi bată joc de oraş. Nu vom tolera planuri urbanistice zonale, planuri urbanistice generale, făcute aiurea, fără parcări, fără infrastructura socială."În prezent, cele mai căutate apartamente sunt cu cele cu o odaie şi living şi cele cu două odăi. Un metru pătrat costă, într-un bloc vechi, în medie 850-900 de euro, într-un bloc nou în variantă albă - 900-1000 de euro, iar cu reparaţie - între 1 200 şi 1 400 de euro.