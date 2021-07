Declaraţiile politicienilor după închiderea secţiilor de votare

Imediat după închiderea secţiilor de votare în ţară, liderii partidelor au ieşit cu declaraţii. Toţi le-au mulţumit alegătorilor pentru că au mers la urne şi le-au acordat votul.



"Vreau să mulţumesc alegătorilor din oraşe, sate şi diaspora. Vedem cu toţii, peste 200 în diaspora, un million 466 de mii în general cetăţeni au ieşit la vot", a declarat preşedintele interimar al PAS, Igor Grosu.



"Sincer după atâtea discuții şi dezbateri electorale, crize politice eu mă temeam că oamenii nu o să iasă la vot. Au fost chiar mai activi decât în turul I la alegerile prezidențiale", a spus liderul PSRM, Igor Dodon.



"Mulţumesc oamenilor care au votat ŞOR şi echipa sa. Sarcina noastră este să facem o viaţă mai bună, viaţă foarte bună acolo unde oamenii ne-au votat. Nu vă întristaţi. Budet teritoriu cu viaţă mai bună şi teritoriu cu viaţă", a declarat preşedintele Partidului Politic Şor, Ilan Şor.



"Sunt absolut satisfăcut de modul cum Partidul Democrat a desfășurat această campanie electorală. Noi nu am mers în această campanie să avem o luptă a declarațiilor, dar am mers şi am avut o luptă a ideilor", a spus liderul PDM, Pavel Filip.



"Vii, întregi, cât de puternici am rămas la capătul acestei campanii. O campanie care a fost plină de tot ce vrei, fake news, intoxicare a opiniei publice, dar am rămas în picioare. Cu capul sus, cu obrazul curat şi spunem noi cu misiune îndeplinită”, a spus liderul Partidului Platforma DA, Andrei Năstase.



"Vreau să mulţumesc cetăţenilor care au ieşit la vot şi celor care votează în afara ţării. A fost o campanie plină de emoţii. Vom fi în viitorul Parlament. Noi vom fi forţa a treia în următorul Parlament", a declarat liderul Blocului Electoral "Renato Usatîi", Renato Usatîi.



"Indiferent de rezultatele care vor fi obţinute în aceste alegeri trebuie să ştiţi foarte clar că lupta noastră va continua. Suntem un singur partid pan românesc. Orice scor este bun pentru noi. Eu sunt ferm convins că vom avea un scor bun", a spus candidatul AUR, Vlad Bileţchi.



"Am o adresare specială către aceleaşi instituţii ale statului, atenţie, sarcina voastră, obligaţia voastră este ca să vegheaţi în continuare, după ce s-au închis secţiile de vot ca votul oamenilor să nu fie fraudat, să nu fie furat", a spus Igor Grosu.



" Există probabilitatea că în parlament vor fi două partide, maxim trei. Dar noi nu trebuie să admitem noi crize politice. Din nou dizolvări de parlament şi aşa mai departe. Gata alegerile au trecut. Am tras linia şi s-a terminat cu războaiele, s-a terminat cu declaraţiile", susţine Igor Dodon.



"Vreau ca următorul Parlament să fie mai eficient şi mai productiv, să ia decizii pentru oameni”, a declarat Ilan Şor.