Declarațiile de ultimă oră ale poliției: Beniamin ar fi lunecat și ar fi căzut în veceu, nu au fost depistate semne de moarte violentă

Băiețelul care a dispărut acum două zile, ar fi lunecat și ar fi căzut în veceu, unde a și decedat. Declarațiile au fost făcute de către reprezentanții poliției. Potrivit acestora, pe corpul micuțului nu au fost depistate semne de moarte violent.

Șeful Direcției combaterea crimelor grave a INI, Igor Zglavuța, a declarat într-un briefing de presă că inițial, veceul din curtea casei a fost examinat vizual de către polițistul de sector, care nu a depistat nimic. Ulterior, ancheta a pornit în baza declarațiilor părinților privind o eventuală răpiere și în baza acestui fapt a fost pornită o cauză penală.

Abia astăzi, 28 mai, s-a decis examinarea locului cu ajutorul laboratorului criminalistic. Totodată, Zglavuța a menționat că, din primele informații, medicii legiști nu au depistat semnte de moarte violentă pe corpul neînsuflețit al băiatului și că acesta putea să cadă singur în veceu.

„Teoretic, copilul putea singur să cadă. Reiterez că noi am depistat cadavrul cu ajutorul laboratorului criminalistic, noi am dărâmat WC-ul și am examinat minuțios. A fost examinat de medicul legist și nu a fost depistat niciun semn de moarte violentă. (..) El era încălțat în șlapii surorii și îi erau mari pe picior. Dacă s-a așezat cu picioarele pe WC, atunci ar putea să fi alunecat și a căzut”, a declarat șeful Direcției combaterea crimelor grave a INI.

Potrivit lui Zglavuță, cauza penală pe faptul răpirii ar putea fi clasată, iar pentru deschiderea unei alte cauze nu există temei, pentru că sunt semne de crimă. Totuși, o decizie în acest sens urmează să fie luată de procuratură.