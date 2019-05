Declarațiile de impozit plătite de Donald Trump ar putea fi făcute publice

Senatul Statului New York a adoptat miercuri o iniţiativă legislativă care autorizează administraţia fiscală locală să comunice Congresului american o parte din declaraţiile de impozit ale lui Donald Trump, ocolind astfel refuzul preşedintelui republican, relatează AFP.Textul, care constituie o nouă etapă în lupta politică a preşedintelui Statelor Unite cu congresmenii democraţi, trebuie să fie adoptată de Adunarea statului New York, dar aceasta este majoritar democrată şi rezultatul votului este previzibil.Propunerea legislativă va trebui după aceea să fie ratificată de guvernatorul Andrew Cuomo, un democrat care şi-a anunţat public susţinerea pentru acest demers, scrie agerpres.ro Textul, prezentat de senatorul democrat Brad Hoylman, autorizează administraţia fiscală a statului New York să comunice unor comisii parlamentare ale Congresului de la Washington declaraţiile de impozit pe care le-a primit.În SUA, un contribuabil trebuie să depună, în majoritatea statelor, trei declaraţii diferite, una federală, alta destinată statului în care are reşedinţa şi a treia administraţiei fiscale a oraşului său.Marţi, Trezoreria SUA a refuzat să transmită Congresului declaraţiile federale de venituri ale preşedintelui american, o etapă în plus în escaladarea conflictului dintre Donald Trump şi parlamentarii democraţi, majoritari în Camera Reprezentanţilor.Transmiterea declaraţiilor de impozit ale fostului magnat din domeniului imobiliar de către administraţia fiscală a statului New York ar oferi o primă privire, deşi parţială, asupra situaţiei fiscale şi veniturilor lui Donald Trump, inclusiv din perioada recentă.Potrivit informaţiilor apărute marţi în cotidianul New York Times, finanţele lui Donald Trump au fost pe roşu între 1985 şi 1994, omul de afaceri new-yorkez pierzând în cea perioadă 1,17 miliarde de dolari