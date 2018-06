Declarațiile absurde ale opozanților despre PROGRAMELE NAȚIONALE nu sunt împotriva PDM, dar vin împotriva societății

Partidul Democrat dezminte informația apărută în societate despre efectele negative ale proiectelor lansate de Guvern. Aceste informații care duc cetățenii în eroare nu vin împotriva PDM, dar vin împotriva oamenilor. Declaraţia a fost făcută de purtătorul de cuvânt al PDM, Vitalie Gămurari, după şedinţa de lucru a Partidului Democrat.

"Cu regret, ne ciocnim cu o mare încercare de a expune negativ acele proiecte naționale care sunt puse în Republica Moldova, este vorba de opozanții noștrii care fac declarațiile până la absurd. Noi încercăm să combatem acest flagel, pentru că ele nu vin împotriva Partidului Democrat, dar vin împotriva societății.



Vreau să ma refer la Proiectul Prima Casă, care a fost lansat recent și deja care are rezultate. Cu regret, doua partide politice de opoziție, este vorba de PDA și PAS, încearcă să aducă în eroare cetățenii țării precum că acest proiecte sunt irealizabile și fără beneficii. Vreau să vă aduc la cunoștință că la moment sunt peste 100 de beneficiari care deja intră în casele lor cu ajutorul proiectului Prima Casa 1. Sunt încă 100 care sunt înscriși pentru a beneficia de acest proiect. Reamintesc că acest proiect este în interesul cetățeanului Republicii Moldova și a tinerilor specialiști ca să poată beneficia de aceste facilități.



Vreau să vă aduc un exemplu, oricine care are curiozitate și care vor să facă un calcul sumelor respective, vor vedea foarte clar, că proiectul Prima Casă este unul atractiv, pus în aplicare și care aduce rezultate. De curând, va fi lansat și proiectul Prima Casă 2, care va fi destinat celor care activează în structurile de stat.



În egală măsurră nu este doar proiectul Prima Casă atacată de ei, auzim aceleași zvonuri false din partea oponenților noștri despre ghișeul unic, despre programul de subvenții în agricultură pentru tineri, proiectul de achiziție a ambulanțelor, proiectul de realizare apă-canal în toată țara, livrarea ambulanțeor în localități, etc.



Această dizinformare în masă, încearcă să fie în detrimentul cetățeanului Republicii Moldova, pentru că el beneficiează și pune în aplicare aceste proiecte și din această cauză el nu mai poate să beneficieze de ocazii din cauza propagandei negative.



Partidul Democrat își asumă această responsabilitate de a răspândi și monitoriza informația referitor la aceste proiecte naționale care sunt puse în aplicare, printre care sunt și proiecte care pentru prima dată au apărut în istoria Republicii Moldova", a declarat Vitalie Gămurari.