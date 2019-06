Declarații CUTREMURĂTOARE făcute de martori despre bărbatul înghițit de puhoaie: Numai geanta i-am văzut cum se ducea cu apa

Un bărbat de 54 de ani s-a înecat ieri, după ce a fost luat de un puhoi de apă, în timpul unei ploi abundente. Poliția afirmă că bărbatul păștea vacile și era pe un pod în momentul în care a fost luat de viitură. Tragedia s-a produs, în localitatea Scăieni, raionul Donduşeni.

Incidentul s-a întâmplat ieri, după prânz, în timp ce bărbatul se întorcea de la muncă cu alți doi consăteni. Acesta a alunecat la un moment dat și a căzut într-o viitură formată de precipitațiile abundente.



"Vacile au trecut, noi ne-am dus şi am trecut în partea ceea. El a căzut în apă, în partea cealaltă, eu l-am scos și l-am ridicat. Pe urmă am ajuns la pod și eu am trecut. Un vecin s-a întors și a zis, iată Vasile nu-i. Iată așa eram în apă și eu când m-am uitat, numai geanta i-am văzut cum se ducea cu apa", a spus Victor Rotaru, martor.



Bărbatul susţine că împreună cu celălalt bărbat a încercat să-şi ajute consăteanul, dar, fără succes.



"Omul cela a alergat să îl scape, dar unde să îl scape. Omul poate fi scăpat dacă te duci înaintea lui şi îl poţi prinde, dar el se ducea cu apa. Era imposibil", a zis Victor Rotaru, martor.



Oamenii legii afirmă că bărbatul a fost dus de puhoaie aproape o sută de metri. Corpul neînsuflețit a fost recuperat de salvatori din râul Răut.



"La fosta fermă de lapte din sat este un podeț, pe unde curgea un șuvoi puternic de apă. Erau trei persoane, două au trecut, a rămas doar el. Ei când s-au întors au văzut că el a alunecat, a căzut cu fața-n jos în șuvoiul de apă și apa l-a luat", a spus Lucian Racu, primarul satul Scăieni, Dondușeni .



Vecinii sunt șocați de cele întâmplate și spun că bărbatul era un om cumsecade, harnic și de mare ajutor.



"El era tare cuminte, el a ajutat la toata strada, la toți oamenii a sărit în ajutor, tare bun era. Dar dacă așa s-a întâmplat, nimeni nu e vinovat în asta, că apa a fost tare mare și el nu a dovedit nici geanta de pe umeri, nici cu bățul să se stăpânească"



"El pe toată lumea ajuta. Se angaja la toată lumea să se ducă cu vacile, dar ce-a făcut, ce-a pățit, nu știu. Era om bun. Cu nimeni nu a avut nimic. "



"Era un băietan străduitor. Umbla cu vacile la oameni. Nu era rău. Se înțelege că e tragedia e mare."



Acum câteva zile, un alt bărbat, dintr-un sat din stânga Nistrului a fost ucis de fulger.