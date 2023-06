Declaraţie comună Iohannis - Zelenski cu privire la integrarea euroatlantică a Ucrainei, semnată în R. Moldova

Preşedintele Klaus Iohannis, şi cel ucrainean, Volodimir Zelenski, au adoptat, joi, o declarație comună cu privire la integrarea euroatlantică a Ucrainei în cadrul unei întrevederi bilaterale ce a avut loc în marja participării la summitul Comunității Politice Europene din Republica Moldova.

Potrivit documentului, România va continua să promoveze sprijinul politic şi practic al Alianţei pentru Ucraina în vederea asigurării abilităţii Ucrainei de a-şi apăra în mod eficient suveranitatea şi integritatea teritorială, iar Ucraina va continua să îşi aprofundeze interoperabilitatea cu NATO şi să îşi modernizeze forţele de securitate şi militare.

Today I signed with President @ZelenskyyUa the Presidential Joint Declaration on the Euro-Atlantic integration of Ukraine. Romania???????? will continue its strong multidimensional support for ????????, ensuring the ability of Ukraine to defend its sovereignty and territorial integrity. pic.twitter.com/aUb5COVWWi