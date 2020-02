Declaraţie BOMBĂ! Soţia liderului de la Tiraspol ar deţine cetăţenie română (FOTO)

Soţia lui liderului de la Tiraspol, Svetlana Krasnoselskaia ar deţine cetăţenie română. Cel puţin aşa afirmă unionistul Vlad Bileţchi.

Într-o postare pe Facebook, Bileţchi menţionează că Svetlana Krasnoselskaia a depus jurământ de credinţă României.

"În timp ce pro-rușii se zbat cu spume la gură pentru "independența Transnistriei" și lupta pentru "eliberarea de sub români" - liderii își fac cetățenie și acte românești. Trăiesc bine și europenește. Benevol și nesiliți de nimeni se bagă sub cei de "sub jugul" cărora cică vor să iasă. ????", a scris Bileţchi în postarea sa.