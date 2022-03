Declarația lui Zelenski, după prima rundă de negocieri între Ucraina și Rusia

"Rusia și-a exprimat pozițiile. Noi am prezentat propunerile noastre - pentru a pune capăt războiului. Am primit unele semnale. Când delegația se va întoarce la Kiev, vom analiza ce am auzit și apoi vom decide cum să trecem la runda a doua de negocieri", a menționat Volodimir Zelenski.

Președintele Rusiei nu a comentat deocamdată negocierile. În presa rusă au apărut informații că în curând, șeful delegației ruse, Vladimir Medinski, îi va raporta lui Putin despre rezultatele întâlnirii. Luni, după 5 ore de negocieri, reprezentanții ambelor țări au anunțat că se așteaptă ca discuția să continue în câteva zile.