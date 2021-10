Deciziile luate după ședința Consiliului Suprem de Securitate: Instituțiile medicale urmează să fie asigurate cu energie electrică din surse alternative

Consiliul Suprem de Securitate propune Comisiei Naționale pentru Situații Excepționale să ia măsuri pentru ca toate instituțiile medicale să fie asigurate cu surse alternative de energie electrică sau cu echipamente necesare pentru asigurarea funcționalității acestora. Totodată, CSS a decis să impună măsuri pentru reducerea consumului de gaze naturale în instituțiile publice. Despre aceasta a anunțat președintele Maia Sandu după ședința Consiliului Suprem de Securitate privind situația securității energetice.

De asemenea, CSS trebuie să ia măsuri pentru ca CET-urile să fie asigurate cu cantități necesare de combustibil pentru generarea agentului termic și a energiei electrice și să se creeze formule și mecanisme de achiziționare a păcurei, pentru a asigura stocurile necesare pentru funcționarea centralelor de termoficare.

Șeful statului a declarat că a cerut ajutor din partea principalilor parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova.

„În calitate de președinte am solicitat ajutor de la cei mai de valoare parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova și am primit asigurări că oamenii Moldovei nu sunt singuri în fața acestei crize. Țara noastră are mulți prieteni și am încredere că vom ieși din această criză. Acum ne confruntăm cu o problemă gravă, rezolvarea căreia nu stă doar în puterile RM, este vorba despre creșterea dramatică a prețurilor la gaze la nivel global și problemele ce țin de livrarea de gaze naturale.”, a relatat președintele Sandu.

Amintim că, astăzi 28 octombrie Consiliul Suprem de Securitate s-a întrunit în ședință, unde au emise câteva recomandări pentru a diminua efectele crizei din sectorul energetic.