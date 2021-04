Deciziile comisiilor municipale de sănătate publică din Chişinău şi Bălţi se bat cap în cap cu părerile juriștilor

Deciziile comisiilor municipale de sănătate publică din Chişinău şi Bălţi, de a permite oamenilor accesul în parcuri, păduri şi alte spaţii libere ar fi abuzive, consideră juriştii. Experţii susţin că potrivit articolului 22 din Legea privind starea de asediu, de urgenţă sau de război, hotărârile Comisiei pentru Situații Excepționale au întâietate, nu pot fi încălcate şi trebuie respectate întocmai. Potrivit juristului Teodor Cîrnaţ, dacă unele comisii municipale sau locale nu se conformează hotărârilor CSE, responsabilii trebuie traşi la răspundere.



"Organul suprem care gestionează criza pandemică în Republica Moldova este CNESP, iar hotărârile acestei comisii sunt obligatorii de a fi executate pentru toate autorităţile publice, atât centrale cât şi locale. Dacă există o contradicţie referitoare la aceste acte, atunci reprezentanţii Guvernului o pot contesta şi sigur vor avea câştig de cauză."



De aceeaşi părere este şi rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg Balan.



"Noi am văzut decizia CNESP, ea ne vine centralizat şi o aplicăm exact aşa, iar acei care nu respectă deciziile acestei comisii, să răspundă în baza legii. "



Am încercat să obţinem o reacţie de la Procuratura Generală şi să aflăm dacă instituţia se va sesiza pe marginea acestor cazuri, însă nu am primit niciun răspuns. Sâmbătă, 3 aprilie, primarul Capitalei, Ion Ceban, a ieşit într-un live pe facebook şi le-a spus oamenilor că au liber să iasă în parcuri şi alte spaţii deschise, în contrast total cu decizia de vineri a CNESP, care a interzis acest lucru.

Spre seară, şi primarul de Bălţi, Renato Usatîi, a mers pe urmele lui Ceban şi a anunţat că şi la Bălţi oamenii vor putea ieşi în parcuri, păduri, terenuri de sport şi de joacă. Reprezentanţii Guvernului nu au oferit până acum vreo reacţie la acest subiect. Şefa serviciului de presă de la Guvern, Marina Nani, ne-a spus că premierul interimar va veni cu o reacţie abia diseară, după şedinţa Comisiei pentru Situații Excepționale.