Decizii controversate. Antreprenorii nu sunt de acord cu închiderea piscinelor

Decizia de a sista din 1 august activitatea piscinelor i-a luat prin surprindere pe administratorii zonelor de agrement, care spun că vor avea pierderi uriaşe.



Ion Dombrovanu are o cafenea în incinta unui parc acvatic din Sociteni. El susţine că a cumpărat produse pentru zilele de weekend, când numărul de vizitatori este mai mare.



''Avem un stoc de produse care l-am achiziţionat pe parcursul săptămânii. Am investit peste o sută de mii de lei cheltuiţi pentru produse, iar după lege nu este posibil de făcut retur. Aş vrea să-l întreb pe domnul premier Chicu sau pe domnul Furtună ce să facem noi cu bucatele, cu semipreparatele, cu carnea care este deja procurată'', a spus proprietarul unui local, Ion Dombrovan.



Activitatea piscinelor a fost sistată de autorităţi care au declarat că acestea sunt surse de infecţie cu COVID-19.



''Avem o reacţie foarte negativă faţă de Guvern şi acum o să cerem şi noi nişte explicaţii care este bazinul cu sursa de infecţie. Pierderile sunt foarte mari începând cu arenda care trebuie să o plătim pentru terenul care îl deţinem. Am menţinut aceste bazine curate din luna mai şi până în luna iulie am lucrat două săptămâni am angajat personal. După cum vedeţi am scos deja apa din bazine şi sperăm să lucrăm ca terasă şi lumea să poată veni să primească băile de soare'', a spus proprietarul unei zone de agrement, Adrian Focşa.



Unii administratori speră ca autorităţile să revină asupra deciziei şi să permită activitatea până la sfârşitul sezonului estival.



''Decizia a fost spontană, neaşteptată şi este foarte dureros. Aşteptăm poate autorităţile se răzgândesc la noi aşa-i. Poate de luni avem o noutate bună. Vedem cum facem, înţelegem că le este greu şi angaţilor, pentru că spontan ne-am deschis şi spontan ne-au sistat activitatea. Plus la asta mai sunt şi achiziţiile faţă de furnizori'', a spus administratorul unei zone de agrement, Ilie Catciuc.



În acest an, activitatea piscinelor din ţară a fost permisă abia în data de 16 iulie și a fost întreruptă după nici două săptămâni.