Decizie neaşteptată pentru lumea tenisului! Ashleigh Barty şi-a anunţat retragerea

Decizie neaşteptată pentru lumea tenisului! Liderul mondial, Ashleigh Barty, şi-a anunţat retragerea la vârsta de doar 25 de ani. Australianca a făcut anunţul pe reţelele de socializare. Într-un mesaj public ea a dezvăluit că îşi încheie cariera pentru îndeplinirea altor vise. Nu este prima dată când Ashleigh Barty se retrage din tenis. În 2014, sportiva și-a luat o pauză de doi ani, timp în care s-a dedicat cricket-ului.Acum, Barty susţine că hotărârea e definitivă. Australianca are în pamares 3 titluri de Mare Şlem: Roland Garros, Wimbledon și Australian Open, ultimul l-a câştigat chiar în acest an. Finala de la Melbourne a fost astfel ultimul său meci din carieră. Tenismena de la Antipozi a învins-o atunci pe americanca Danielle Collins, scor 6-3, 7-6.Ashleigh Barty, care peste o lună va împlini 26 de ani, are în total 15 titluri la simplu şi 12 la dublu şi de-a lungul carierei a câştigat aproape 24 de milioane de dolari din tenis.Australianca are un total de 121 de săptămâni ca lider WTA, fiind al 7-lea cel mai longeviv număr 1 din istoria tenisului.