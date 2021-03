Decizie fără precedent! Facebook va plăti News Corp Australia pentru știrile afișate pe platformă

Facebook a luat o decizie fără precedent în Australia. După luni de zile în care s-a creat o presiune pe Google și Facebook, cea din urmă reţea a cedat. În acest context, compania americană a decis să plătească companiile de ştiri din Australia.

Înțelegerea a fost asigurată la doar câteva săptămâni după ce Australia a adoptat o controversată primă lege mondială care vizează plata platformelor tehnologice pentru conținutul de știri, scrie bzi.ro.

News Corp este prima entitate care va beneficia de plată de la Facebook.

News Corp Australia controlează aproximativ 70% din tirajul ziarelor din Australia, cu capete de cap, inclusiv The Australian, The Daily Telegraph și The Herald Sun. Deține și news.com.au.

Deține, de asemenea, rețeaua de televiziune conservatoare Fox News Sky News Australia, care a devenit cea mai comună marcă de știri australiană pe Facebook. News Corp are deja un acord diferit cu Facebook pentru titlurile sale media din SUA. Aceasta implică plata platformei pentru ca articolele să fie incluse în pagina Facebook News – un produs care nu este disponibil în Australia. Acordul australian este mult mai larg – acoperă tot conținutul News Corp Australia distribuit pe Facebook.

News Corp nu a dezvăluit valoarea contractului, cu o durată de trei ani, din Australia. Luna trecută, compania a încheiat un acord global cu Google.