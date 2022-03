Decizia luată de SIS în privința celor care afișează simbolul „Z” pe mașinile refugiaților ucraineni

Poliţiştii din Bălţi au pornit o cauză penală pentru huliganism, după ce mai mulţi refugiaţi din Ucraina s-au plâns că persoane necunoscute le-au scris pe maşini litera „Z”, simbol văzut pe tehnica militară a armatei ruse şi care ar însemna un îndemn la victorie. Pe lângă faptul că le-au fost deteriorate automobilele, cetăţenii ucraineni au rămas şi fără plăcuţele de înmatriculare.

Informaţia a fost confirmată pentru postul nostru de televiziune de ofiţerul de presă al Inspectoratului de Poliţie Bălţi, Eugenia Molceanov, care ne-a spus că, deocamdată, oamenii legii nu au reţinut niciun suspect. Infracţiunea se pedepseşte cu până la trei ani de puşcărie.



Anterior, jurnaliştii de la nordnews au scris despre un șofer din raionul Fălești, surprins pe străzile din Bălți, care avea pe maşină acelaşi simbol, pe care îl lipise cu bandă adezivă. Momentul a fost filmat de către un taximetrist, care i-a şi dezlipit simbolul de pe portiera din spate a automobilului.



„- Dar tu ce? Pentru asta știi că poți fi dat în judecată? Cum te cheamă? Ce înseamnă? Tu știi ce fac rușii acolo?

- Nu, dar ce…? Democrație, da? Alții susțin pe Ucraina…

- Eu te dau la poliție, eu te dau la poliție.”



Serviciul de Informaţii şi Securitate atenţionează cetăţenii să se abţină de la etalarea unor simboluri sau insigne care ar îndemna la război şi instiga la ură ideologică, politică sau naţională. Într-un comunicat de presă, SIS menţionează că în ultimul timp se atestă astfel de cazuri, fără a preciza exact la ce simboluri se referă.

Am încercat să luăm legătura cu responsabilii de la serviciul de presă al SIS, însă nimeni nu ne-a răspuns la telefon. Am transmis şi o solicitare oficială la care nu am primit până acum răspuns.

SIS atrage atenţia că orice instigare la război sau ură cade sub incidenţa Legii privind contracararea activităţii extremiste, iar persoanele care vor fi găsite vinovate riscă o amendă de la 25 de mii de lei până la 50 de mii de lei sau închisoare de la trei până la opt ani.