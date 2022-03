Decizia de a permite importul pieselor auto uzate, adoptată joi de Parlament, ar putea pune în pericol securitatea în trafic, susțin experții

Decizia de a permite importul pieselor auto uzate, adoptată joi de Parlament, ar putea pune în pericol securitatea în trafic şi ar putea lăsa loc de interpretări la stabilirea preţurilor. De această părere sunt mai mulţi experţi auto, care se arată nedumeriţi de iniţiativa promovată de deputatul PAS Dumitru Alaiba.

Experţii susţin că au cerut Parlamentului să nu permită importul pieselor auto uzate, din motiv că acestea nu sunt sigure, iar preţul lor va fi greu de stabilit.



"Suntem indignaţi de astfel de hotărâre, pentru că se vor importa diferite piese care au fost deja în exploatare. Aceste piese la noi în ţară ori să vină cu piese mai joase, posibil, dar o să vândă la preţuri de cei noi, pentru că nu toţi conducătorii auto se pricep ce se întâmple la staţiile de service auto", a spus Constantin Beresteanu.



"Aş adăuga că trebuie interzis importul pieselor auto uzate care sunt legate de aşa-numita "securitate pasivă". Printre acestea se numără airbag-urile, centurile de siguranţă, cartuşele pirotehnice", a adăugat expertul auto Alexandr Șuletea.



În replică, autorul proiectului, deputatul PAS Dumitru Alaiba, susţine că, pentru a asigura securitatea traficului rutier, a fost menţinută interdicţia de import a două categorii de piese auto uzate.



"Prioritatea este să asigurăm siguranţa în trafic, ca oamenii să nu facă accident şi să nu să nu ajungă traumaţi. Asta este principalul obiectiv al acestor limitări. În rest, evident, fiecare trebuie să utilizeze şi judecata proprie, să utilizeze şi unele garanţii şi aşa mai departe."



Totodată, ecologiştii susţin că legea, adoptată joi în a doua lectură, va avea un impact negativ asupra mediului.



"În felul acesta noi mai dăm viaţa pe o lună-două, un an-doi viaţa unor maşini vechi care oricum trebuie să fie scoase din uz. Motoarele acestor maşini de 10, 15, 20 de ani sunt dereglate şi desigur, concentraţia de gaze care se elimină prin ţeve de eşapament sunt mult mai mari. În al doilea rând, va creşte şi cantitatea de deşeuri."



Pe site-ul Parlamentului nu am găsit avizul Ministerului Mediului la acest subiect, ci doar cel al Guvernului. Printr-un mesaj, ministrul Mediului, Iuliana Cantaragiu, ne-a spus că Executivul a adopta o hotărâre prin care va fi reglementat importul acestor piese. Totodată, Cantaragiu a precizat că pentru anumite piese, cum ar fi pentru caroserie, parbriz, oglinzi, torpedou, instituţia nu are obiecţii, însă ar putea apărea anumite interdicţii privind piesele din cauciuc, uleiul din motor, garnituri etc.



De la începutul anului, în Moldova se permite importul de automobile cu un grad de uzură mai mare de 10 ani. Şi acest proiect a fost dur criticat de ecologişti.