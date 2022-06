Decizia Consiliului Municipal Chişinău, atacată în instanță. Reacția primarului Ion Ceban

Cancelaria de Stat a atacat în instanţă decizia Consiliului Municipal Chişinău prin care primarul a fost împuternicit să stabilească noile tarife pentru transportul public.

Potrivit lor, edilul nu are dreptul legal să modifice aceste preţuri, întrucât este atribuţia aleşilor municipali. Pe lângă asta, Cancelaria a constatat că la elaborarea acestui act nu au fost făcute expertiza juridică şi cea anticorupţie.



"Oficiul teritorial a constatat ilegalitatea actului şi solicită anularea actului, dar pe parcursul examinării cauzei, solicită suspendarea producerii efectelor actului administrativ pentru a nu prejudicia beneficiarii acestui act administrativ."



De cealaltă parte, primarul Ion Ceban susţine că decizia CMC prin care a primit împuternicirea de a stabili noi tarife nu contravine legii.



"Un atac, eu zic, fără precedent al guvernării PAS, ceea ce fac ei ca să-şi bată joc în continuare de locuitorii municipiului Chişinău. Argumentele invocate sunt de-a dreptul absurde. Fac referinţă la experiza anticorupţie care, defapt, există şi este semnată de colegii noştri.", a declarat Ion Ceban.



În replică, purtătorul de cuvânt al Partidului Acţiune şi Solidaritate, Aurica Jardan, ne-a spus că PAS nu are cum să atace o autoritate publică legală şi că există proceduri care trebuie respectate. Dacă anumite proceduri au fost încălcate, trebuie să se expună instanţa, a adăugat reprezentantul partidului de guvernare.



Ion Ceban este nemulţumit că funcţionarii de la Cancelaria de Stat au mers direct în instanţă şi spune că din 1 iulie, călătoria cu autobuzul şi troleibuzul oricum va costa 6 lei, întrucât peste 15 mii de oameni deja şi-au cumpărat abonamente de tip nou.



"Cancelaria de Stat trebuie să notifice, dacă vede vreo problemă, eventual. Probleme nu sunt, dar dacă vede vreo problemă, trebuie să notifice Primăria, iar Primăria să răspundă în termen de 30 de zile. Iată că ei s-au adresat în instanţa de judecată ca să anuleze.", a mai primarul Capitalei.



"Este o procedură specială. Potrivit legii cu privire la administraţia publică locală, este articolul 69 care prevede că oficiile teritoriale se pot adresa nemijlocit în instanţa de judecată. Totodată, oficiile teritoriale pot solicita prin această cale şi suspendarea actului administrativ.", a explicat Ion Ciumac, şeful Oficiului teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat.



Potrivit unei dispoziţii semnate anterior de Ion Ceban, din 1 iulie, călătoriile cu autobuzul, troleibuzul şi microbuzul vor costa 6 lei. În afara oraşului, la maxi-taxi va fi un tarif de 40 de bani per kilometru, dar nu mai mult de 12 lei biletul.